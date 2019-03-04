避免經濟續放緩 傳中國擬下調製造業增值稅率3個百分點

《彭博社》引述知情人士說法，稱北京當局有意將涵蓋製造業的增值稅稅率，調降 3 個百分點，盼刺激經濟，避免持續放緩。

中國「兩會」(中國人民政治協商會議全國委員會會議、全國人民代表大會會議) 分別於 3 月 3 日及 5 日登場，中國國務院總理李克強預計週二發表政府工作報告，拍板 2019 年宏觀經濟目標。

中國經濟正面臨貿易戰、國內債務清理等雙重壓力，若上述消息屬實，企業獲利表現，將因此受惠；根據摩根士丹利估算，增值稅稅率調降 3 個百分點，可望使整體企業稅負降低人民幣 6000 億元，約為中國國內生產毛額 (GDP) 的 0.6%。

傳中國擬下調製造業增值稅率，盼藉此避免經濟成長持續趨緩。(圖：翻攝自彭博)

中國國家統計局數據 (1 月 22 日公布) 顯示，2018 全年，GDP 年增率為 6.6%，創近 28 年新低。

中共中央總書記習近平於 2 月 22 日主持中央政治局會議，會議指出，今年將統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等工作，保持經濟運行在合理區間。

會議認為，過去一年，國際情勢復雜嚴峻，但中國政府仍完成了經濟社會發展的主要目標，今年將堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，以供給側結構性改革為主線，深化市場化改革、擴大高水平開放，加快建設現代化經濟體系。