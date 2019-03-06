歐股盤前─市場觀望美中貿易談判進展 指數期貨漲跌互見

市場持續觀望美中貿易談判進展，希望獲得具體細節；今 (6) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 3 點 11 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.12%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.16%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.03%。

截至發稿，上證綜指上漲 1.57 %，深證成指上漲 1.09 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.17%，日經 225 指數下跌 0.60 %；台股收漲 51.89 點，至 10357.15 點。

投資人持續觀望美中貿易談判進展，週二美股收黑，道瓊工業指數收跌 13.02 點 (0.05%)，至 25806.63 點；標普 500 指數收跌 3.16 點 (0.11%)，至 2789.65 點；那斯達克指數收跌 1.21 點 (0.02%)，至 7576.36 點。

美國貿易代表署 (USTR) 日前於聯邦公報 (Federal Register) 刊登公告，正式暫緩調升中國輸美商品關稅，「直到進一步通知」。

美國國務卿 Mike Pompeo 表示，美中貿易協議「接近達成」，近期可望有重大宣布；然而，若協議「不夠完美」，總統川普將拒絕接受。

中國經濟表現備受關注，中國國務院總理李克強日前發表政府工作報告，稱 2019 年國內生產毛額 (GDP) 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，且中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。

李克強稱，中國的發展，仍處於「重要戰略機遇期」，將面對更複雜、嚴峻的環境，困難不容低估。