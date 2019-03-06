公勝保經創「5最」佳績 興櫃新兵大發威 今年契約保費目標百億元

保險經紀人龍頭公勝保經 (6028-TW) 今 (6) 日舉辦「2019 業務表揚大會」活動，並在今日登錄興櫃掛牌，總經理蔡聖威表示，公勝保經初年度保費去 (2018) 年再度蟬聯冠軍、奪下三連霸，且創新契約保費業界第一等「5 最」佳績，展望 2019 年，公勝保經將挑戰新契約保費 100 億元的業績目標。

回顧 2018 年，保險市場面臨三大窘境，包括：傳統壽險公司人力大量流失、躉繳保費占比近７成創新高、壽險新契約平均保額僅 52 萬創７年新低。

對比壽險界的經營困境，蔡聖威表示，公勝保經卻拿下創立 26 年以來的最佳成績，締造經代業 5 個最佳紀錄，分別是「一、新契約保費 84.7 億，業界第一；二、 10 年期以上的長年期壽險 FYC 占比達 64.3%，業界特優；三、行動投保上線 7 家產壽險公司，業界最快；四、保險信望愛獎獲獎 9 項，業界最多；五、獲頒年度最佳保險公司，業界唯一殊榮」。

蔡聖威表示，面對市場的艱鉅環境，公勝保經透過精準的商品策略定位與優異制度吸引人才加入，2018 年初年度保費 (FYP) 收入突破 84.7 億元，較 2017 年初年度保費 (FYP)65 億元，成長超過 3 成，也創下 FYP 連續三年第一的三連霸成績，此保費規模跟壽險公司的直營業務團隊相比，已可排進前 10 大。

回顧公勝保經歷年的成長軌跡，近 7 年來幾乎年年高速成長，規模逐漸壯大，為了更進一步提升公司體質，邁向永續經營之路，自 2015 年啟動上櫃計劃以來，引進四大會計師事務所財務簽證與券商輔導，逐步建立內稽、內控制度，強化公司治理，並增設獨立董事，朝「專業化、大型化」方向邁進，今天正式登錄興櫃，成為興櫃新兵。

展望 2019 年，公勝保經董事長蔡文俊指出，保險業的發展已經從量變走向質變，不再盲目追求業務員人數的成長，而應聚焦在業務員素質與專業服務的提升，單打獨鬥的作法儼然落伍，未來是個靠團隊致勝的新時代，經營思維要跟得上趨勢才能不被市場淘汰。今年要挑戰初年度保費（FYP）100 億元的目標，讓登錄興櫃後的公勝保經邁向下一個巔峰。