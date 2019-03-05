華為事件引報復？中國海關取消加拿大農產品公司出口資格

中國海關總署文件顯示，中國已取消加拿大農產公司 Richardson International 對中國出口油菜籽的註冊申請；近期受華為財務長孟晚舟案影響，中國和加拿大關係緊張，中國海關此舉，也引發報復聯想。

值得注意的是，3 月 1 日，加拿大司法部正式啟動引渡孟晚舟至美國受審的法律程序，同日，中國海關總署便在官網公布了上述文件，內容指出，Richardson International 的油菜籽出口註冊，已被取消。

自孟晚舟於加拿大被捕迄今，中國以「危害國家安全」為由，陸續逮捕加拿大前外交官 Michael Kovrig，以及加國企業家 Michael Spavor 等人；3 月 4 日，陸媒環球網報導，Michael Kovrig 涉嫌竊取中國機密、情報一案，已取得「重要進展」。

報導稱，Michael Kovrig 自 2017 年以來，經常持普通護照和商務簽證入境中國，透過境內關係人，竊取、刺探中國敏感資訊和情報，而 Michael Spavor，正是其重要情報關係人。

報導指出，Kovrig 涉嫌竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯了中國法律，中國是法治國家，堅決打擊各種危害國家安全的違法犯罪活動；在此同時，也將依法辦案、文明辦案，保障 Kovrig 和 Spavor 的各項合法權利。