庫藏股及ETF推漲美股 投資人卻仍在賣出持股

據美銀美林數據顯示，美國股市 2019 年雖然一直處在高檔，但主要的動力來自庫藏股實施及 ETF 的資金流入，個人持股依然遭到拋售。

數據顯示，上週庫藏股實施金額超過 14 億美元，較上年同期增長 58%，創下歷史新高。與此同時，ETF 上週淨流入 8.54 億美元，高於前週的 1.68 億美元。但美國投資人卻連續 2 週賣出美股，2 月 25 日至 3 月 1 日賣出個別股票的金額達 14.81 億美元。

S&P500 股價日線走勢圖 (今年以來表現)

National Securitie 首席市場策略師 Art Hogan 表示，資金流動表明，儘管股市已從去年 12 月 24 日的低點強勁反彈，但機構和散戶投資人的參與率並未達到此一水準，眾人持股的比例仍然不高。

上週，除了原材料和公用事業類股外，其他類股的機構投資者都拋售個股，散戶投資人則是全面賣出持股。與此同時，除了消費品、通訊服務和工業類股以外，各機構都在買入 ETF。散戶投資人則是買進除了非必需消費品和金融之外的 ETF。

標普 500 指數上週為 10 週以來第 9 次收高，今年以來累計漲幅已逾 11%。過去，當道瓊指數在在 1995 年 5 月 12 日連漲 10 週結束後，在接下來一週下跌了 2%，在其後 1 個月持股持平。

Hogan 表示，這次的情況可能更加不穩，股市隨時可能回跌，出現一大段整理期。不過他不建議在眾人賣出時改抱現金，他認為年底標普 500 指數目標價為 2850 點。

此外，Hogan 認為，投資人一直持有現金不進場，也和股市心理學有關。畢竟去年 12 月的突然拋售，讓市場參與者心有餘悸，儘管導致它的一些事情已經逆轉，但短期記憶仍在。人們覺得牛市會因老化而失去動力，但這純粹是心理學的範疇。