特斯拉轉全面網售 大摩：傳統車廠也想這樣 但違法

特斯拉 (TSLA-US) 上週宣布，將改為全面網路銷售模式，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週二報告指出，「這是美國汽車零售業的大事，因為傳統車廠仍必須透過實體經銷商販售。」

「從我們與傳統車廠多年來的討論得知，大部分的車廠也想要像特斯拉那樣販售車輛，只是礙於法律，他們不能這樣做。」摩根士丹利分析師 Adam Jonas 對特斯拉和電動車的見解頗受華爾街追捧。

整個美國，各州法要求汽車車廠必須透過經銷商販售新車。

「據我們所知，特斯拉是唯一獲准透過自家商店銷售產品的 OEM 廠。現在特斯拉又試著將這點更推進一步，成為唯一不需實體經銷商、能在網上直接對顧客銷售新車的車廠。」

摩根士丹利 Jonas 相信，美國汽車經銷商「可能會透過監管代表抵制這種策略」，但因為特斯拉技術上沒有任何經銷商的專營權，且其販售已不經過經銷商，特斯拉轉向網路銷售也可能受到保護。

倘若這種做法有效，特斯拉也如預期節省了成本，那麼特斯拉可能成為汽車廠重新評估當前法規的催化劑。

「屆時投資者應期待汽車經銷商法被拿出來討論。」Jonas 將此發展與零售銀行業務相比，因該產業有不斷演進的法規「結果讓銀行可以更低的成本提供線上服務，也提供顧客更好的價格。」

Joans 認為，特斯拉的計畫可望奏效，因為「透過該公司網站購買一輛特斯拉車是如此簡單，只要點擊 3 下，就像在亞馬遜網站上買瓶貓薄荷一樣簡單。」

摩根士丹利給予特斯拉股價等權重評級，目標價 283 美元。

然而，特斯拉股價週二擴大跌幅 4%，觸及去年 10 月以來最低收盤價，且 3 個交易日來跌幅超過 14%，因為更多分析師質疑特斯拉近期的決定。

特斯拉股價 5 日走勢

Joans 認為，投資者對特斯拉的反應一直偏向「他們做錯了某些事」，而不是「這是一個很棒的買點」。

「你可以把他們歸類在『做了某些反正不是加分的事』那一群，近期的消息向投資者傳達了一種組織內越來越緊張的感覺。」

Joans 指出，投資者也質疑為什麼特斯拉還沒籌措到資金，以及該公司的資產負債表是否足以撐過現金燃燒與越來越多債務到期的壓力，同時投資者也在觀察全面網售的風險。

「如果沒有籌措額外的資本，我們將會看到特斯拉現金總量進一步下降 (不到 20 億美元)，新銷售模式是特斯拉的未知領域，用來凸顯自身優勢、不用中間人直接面對顧客的做法。」

巴克萊分析師 Brian Johnson 調降特斯拉目標價 9% 至 192 美元，意味預期特斯拉較週二股價下跌 30%。巴克萊的目標價是 FactSet 調查的分析師中最悲觀的看法。

高盛分析師 David Tamberrino 也質疑，特斯拉推出低價的 Model 3 或許是因為高價版的需求下降，這將「對 Model 3 利潤造成混合的下行衝擊。」