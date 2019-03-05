研華攜手AMD、Mentor攻AIoT商機 今股價大漲創波段新高

IPC 龍頭大廠研華 (2395) 宣布將與晶片大廠超微半導體 (AMD)、西門子旗下軟體公司明導(Mentor) 攜手，加速實現 AI 科技普及化，共創更多 AI 商機。研華週二 (5 日) 股價逆勢大漲，終場收 241.5 元價位，大漲 4.09% 或 9.5 元，創波段新高價。



研華指出，與 AMD 以及明導的三方合作案，將以整合 AI 人工智慧促使嵌入式系統跨入新的應用領域，以更高效率和更聰明的方式服務人群、改善民眾生活，加速 AIoT 科技演化。



研華嵌入式物聯網事業群協理李承易表示，每個人都可以找到許多開放原始碼的 AI 科技，但如何將 AI 科技整合進嵌入式系統一直都是一大挑戰。從資料收集、模型訓練、到邊緣推理系統的布建，沒人能單獨完成 AIoT，因此，研華與共創夥伴合作，加速 AI 佈建。



AMD 嵌入式解決方案事業群產品行銷總監 Stephen Turnbull 認為，結合 AMD Ryzen Embedded V1000 嵌入式處理器、機器學習軟體以及 Mentor 和研華所提供的解決方案，協助客戶實現未來，讓客戶可輕鬆創造並安裝以 AI 加強的應用項目於客戶的嵌入式系統中。



Mentor 嵌入式系統部門平台事業部總經理 Scot Morrison 亦表示，Mentor 供應商用作業系統平台予各種不同的嵌入式應用已經行之多年。透過與 AMD 的夥伴關係，可善用他們硬體最佳化的 AI 賦能，連手提供完整的 AI 布建解決方案，緊密整合於研華的嵌入式平台。



李承易補充，AI 人工智慧科技與嵌入式系統的整合，主要是服務模式創新整合，以處理複雜的流程與任務，尤其在機器學習應用中，程式化的演算法需仰賴強大而可靠的運算單元消化大量資料，因而邊緣運算扮演重要的中介角色，以滿足雲端與感測裝置之間的連結。



因此，透過三方整合，將可協助客戶加速導入人工智慧，以致力於讓邊緣運算更易於運用；此外，結合三方所建立的基礎架構，使客戶可專注於終端硬體及中介軟體的 AI 應用開發。

