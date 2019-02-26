中華電攜廣達、中磊、研華等 MWC秀5G智慧化邊緣資料中心解決方案

2019 年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC）於 25 日在西班牙巴塞隆納開幕，中華電信 (2412) 執行副總林國豐執行副總率中華電信 5G 領航隊參加，並於台灣館展示自主研發的「5G 智慧化邊緣資料中心」解決方案，包含「多視角視訊直播」、「智慧運籌管理中心」及「智慧農業」等應用，與國內網通廠商共同對外展現台灣在 5G 邊緣運算、網路切片、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及大數據資料分析等新興技術的研發能量與成果。林國豐執行表示，繼去年於 MWC 成功展示 5G 智慧管 + 後，今年中華電信更結盟廣達 (2382)/ 雲達、美超微、佐臻、趨勢、中磊(5388)、研華(2395) 及桃園市政府、台中市政府、國立中興大學共同推出及展示『5G 智慧化邊緣資料中心』解決方案，並已成功運用於中華電信 4G 商用網路，成為電信業者提供差異化服務的利器。中華電信身為台灣電信業龍頭，積極發展 5G 網路技術與相關應用，為接軌未來 5G 做好準備。



「5G 智慧化邊緣資料中心」解決方案是由中華電信研究院自主研發，採用行動邊緣運算技術（MEC）滿足未來 5G 高頻寬與低延遲應用需求，並基於軟體定義網路（SDN）技術提供用戶彈性自主管理上網使用權、頻寬及使用服務等管理功能，同時以軟體定義資料中心 (SDDC) 自動化部署軟體。



另外，透過大數據分析、AI 技術，此解決方案提供城市政府在食安、消防、交通、工務管理領域、農業決策輔助分析，在事件反應速度及管理績效上均獲業主高度評價。亦協助政府單位進行智慧化的決策分析，提升管理效率，及透過中華電信行動物聯網整合 AI 技術，輔導農場管理者做到更便利的管理，從既有傳統農業轉型為精準、綠色、永續之智慧農業，進而提高農業產值與品質。