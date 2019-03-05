〈台企銀拚獲利〉去年稅後純益76億元刷新歷史紀錄 今年三箭齊發衝獲利

台企銀拚獲利三箭齊發，總經理施建安表示，今年將從調整存放款結構、提升海外獲利與財務操作收入三大面向著手，不過他也坦言，今年景氣變數頗多，在企金放款上會格外謹慎保守。

台企銀今 (5) 日舉行媒體春酒，台企銀體質調整策略奏效，去年合併稅前盈餘 91.73 億元，稅後純益 76.06 億元，分別較前一年度成長 58%、56%，每股稅純益 (EPS)1.19 元，財務數據刷新歷史紀錄。

施建安表示，今年仍將繼續追求獲利成長，在存放結構部分，為提升利息淨收益，今年將繼續降低利率偏低的公營事業放款業務，提高存放利差較高的外幣放款，以提升淨利息收入。

海外獲利部份，今年目標鎖定 OBU(國際金融業務分行) 放款，去年 OBU 放款餘額約 6 億美元，今年至少要增加 5 成，拉高至 9 億美元，透過 OBU 放款量拉高海外獲利比重，台企銀去年來自海外獲利占比約 25%，今年則以 3 成為目標。

另外，在財務操作部份，台企銀過去財務操作對獲利貢獻較小，為提升資金運用效應，特別從彰化銀行挖角具外資銀行背景的陳志瑋操刀金融交易，希望借重其專長提高財務操作效益，去年靠財務操作的獲利比重也已達 16%，今年將以 2 成為目標。