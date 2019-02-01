研華斥5.2億元完成OMRON Nohgata認購案 改名ATJ瞄準四大應用

研華 (2395-TW) 今 (1) 日宣布，認購 OMRON 子公司 OMRON Nohgata 80% 股權交易案正式完成，總認購金額為日幣 18.36 億元(約新台幣 5.2 億元)，未來 OMRON Nohgata 更名為 Advantech Technologies Japan(ATJ)，著眼機器人、工廠自動化、工具機與醫療相關應用，而併購後也可望提升研華在日本嵌入式系統與板卡銷售。

研華表示，ATJ 合併後原經營團隊維持不變，將與研華 Embedded-IoT 事業群 (EIoT SBG) 整合進行產品開發及業務布局，加速拓展日本嵌入式系統市占率，同時加深與 OMRON 在 IoT Platform 之合作。

研華 EIoT 總經理張家豪表示，日本當地成熟的先進製造產業，每年均創造穩定的嵌入式系統與板卡需求，與物聯網相關的發展機會也相當巨大，研華也可以透過 ATJ，拓展九州及其他關西地區的市場，ATJ 則可透過研華集團零組件採購的優勢，降低成本，提升競爭力。

未來 ATJ 既有營運即專注於醫療設備、機器人、以及工具設備等產業的 DMS 服務，結合研華 EIoT 的嵌入式系統與板卡產品，導入 WISE-PaaS IoT 軟體平台服務模式。