亞馬遜將成明年居家智慧設備市場霸主 分析師：股價現正便宜

CFRA 週一報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 可能將在居家智慧設備市場締造下一次勝利，因為亞馬遜近期收購了路由器廠商 Eero，使其取得對蘋果 (AAPL-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的競爭優勢。

圖：eero

分析師 Camilla Yanushevsky 指出，「我們認為，Eero 以及居家安全公司 Ring、智慧鎖匙系統 Amazon Key 和虛擬語音助手 Alexa，這些整合後將可讓大眾生活方式轉向下一世代，提供一種全方位服務的舒適。」

CFRA 分析了 Alexa 網路上的廣告曝光率 (SOV)，即過去 6 個月在主要搜尋引擎上，以關鍵字搜尋的占比，該搜尋會產生內部流量導至相應網站，分析結果發現，在居家智慧設備領域，該比率目前約莫 6.6%。

CFRA 評估，亞馬遜網路 SOV 超過 10% 的產業遭亞馬遜壟斷的高風險產業，而 4% 至 10% 的產業是中等風險，只有低於 4% 才是低風險產業。

亞馬遜自網路書商起家，橫掃體育用品、家居用品、電腦和電子產品、辦公室和學校用品，這些全部屬於高風險群體。以體育用品為例，亞馬遜的語音數據 SOV 比率 11.11%，市場領導者 Dick’s Sporting Goods (DKS-US) 的 SOV 也才 18.8%。在家居用品上，亞馬遜 SOV 達 22.91%，遠高於市場領導者 Williams-Sonoma’s (WSM-US) 的 16.87%。

該報告指出，珠寶及飾品產業面臨中度風險，亞馬遜在珠寶產業的 SOV 比率 8.82%，領先 Tiffany.com (TIF-US) 的 6.5%、Kay.com (SIG-US) 的 3.68% 和 Jared.com (SIG-US) 的 3.52%。亞馬遜在飾品業的 SOV 為 4.17%。

但亞馬遜對美容和化妝品的涉獵較小，SOV 僅有 0.66%，遠不及 Ulta.com (ULTA-US) 的 7.66%。服飾和鞋類也是屬於低亞馬遜風險產業，因亞馬遜在鞋類 SOV 僅 1.23%、服飾 SOV 為 1.12%。

週一美股普遍走跌下，亞馬遜仍收高 1.4%，今年迄今已有 13% 漲幅，但同時 S&P 500 和道指也都有 10% 以上漲幅。

亞馬遜股價很便宜

Evercore ISI 分析師認為，隨著亞馬遜來自第三方賣家和 Prime 這類的訂閱業務比例成長，投資者應該優先看毛利，而非營收年率成長。

分析師 Anthony DiClemente 認為，因為亞馬遜有更微妙的毛利模式以及預期獲利大幅成長，所以將 12 個月的目標價自 1800 美元上調至 1965 美元，評級為「優於大盤」。

該分析師估計亞馬遜 2020 年 EPS 自 2018 年的 20.10 美元上升至 44.30 美元。

「有鑑於亞馬遜的業務組合變化，毛利率成長的速度已經變成企業健康程度更相關的指標，因此要評估亞馬遜價值時，毛利率的成長應該才是關鍵指標。我們對亞馬遜保持樂觀，部分就是因為該公司未來 3 年的毛利率預計較營收成長加速 400 個基點。」

一些亞馬遜投資者可能樂見這樣的改變，因為長期以來他們均以亞馬遜的營收成長作為最重要的衡量數據，但去年第四季營收已經連續 3 季放緩，且對股價構成了壓力，雖然亞馬遜最近一季營收成長了 19.7%，已高於預期，但仍是 2015 年第一季以來最低的成長率，股價立刻以下挫 5% 以上回應。

投資者也可能對亞馬遜 Q1 財測感到失望，因預計營收介於 560 億美元至 600 億美元，略低於 FactSet 調查的共識預期 608 億美元。

DiClemente 補充，「亞馬遜電商的成長引擎是第三方賣場 (單位成長超過 50%)，該項目亞馬遜收取高毛利率費用營收。在各部分基礎上，他認為亞馬遜電商業務價值每股 230 美元、第三方業務價值每股 490 美元、廣告業務價值每股 150 美元，另外亞馬遜 AWS 價值每股 990 美元。」