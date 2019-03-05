國際固態電路會議畫下句點 9大創新報你知！

二月份的國際固態電路會議 (ISSCC) 已結束，外媒 Eetimes 認爲有九項應注意的重點，如展示的人工智慧 AI、機器人、內存、5G 等方面創新。

GIT 低功耗晶片强大功能

美國喬治亞理工學院 (GIT) 的研究人員證明，網路邊緣的低功耗設備可以如同運行推論學習般，運行強化學習 (reinforcement learning) 工作。

GIT 描述了一種 65 納米晶片，可為群體機器人提供高達 9.1TOPS/W 的能量。在使用該晶片時，機器人相互溝通以繪製出未知的路線圖。

該團隊使用時域處理來削減能源的需求。如果可以獲取台積電的電阻 RAM 單元 (cells)，該集團希望建立一個在内存裡面的處理器晶片.

索尼電動狗 Aibo

Sony 索尼電動狗 Aibo 的一位工程師發表了演講，提到二十年前，Aibo 使用 300 MHz 處理器，通過魚眼鏡頭觀察，並閃著 LED 眼睛以表達情感。最新版本採用高通 (QCOM-US) 的 2.4 GHz 四核 Snapdragon 處理器，及具有更自然寬視野的成像器，並通過 OLED 眼睛傳達更細微的感受。

展望未來，索尼研發副總監藤田描述了 3 大重點。機器人將通過 5G 和雲端連接分享彼此的經驗、將使用更高速的攝像頭和 SoC 來降低響應時間、並且將支持更細粒度的力檢測功能，以支持更逼真的互動，如與活生生的狗玩耍般。

SK 海力士新 DIMM

SK 海力士正研發新的 DIMM 晶片卡，會與目前英特爾 (INTC-US) 測試的 3DXPoint 產品互相競爭。

據了解，這款 MDS DIMM 將持有 512 GB 的 DDR4 記憶體，能耗達 12W，低於英特爾的 15 W。同時，DIMM 的讀寫延遲為 100/75 ns，而英特爾 Optane 則是 500/100 ns，有望 2020 年出貨。

著名内存分析師 Jim Handy 認爲，海力士希望達到三星 DIMM 的容量，但成本更低。

eSilicon 7 奈米收發器

來自 eSilicon 的工程師展示了一款 7 納米收發器，功耗低於 250 mW，而使用 PAM-4 則速度高達 56 Gbits/s。為了達到低功耗，他們共同優化了類比和 DSP 模塊，並利用了台積電的節點功能。

該板塊是 eSilicon 希望為數據中心、網路、和電信客戶提供的領先 ASICs 的關鍵零件組。聯發科也展示了一個針對類似設計的大致相似的模塊。

imec 藍牙 4 SoC

來自 imec 的研究人員展示了其藍牙 4 SoC，可為穿戴貼片供電。55 納米晶片使用兩個 630 mAh 鋅空氣電池，續航力可達 3 周時間，提供包括心率和呼吸指標等醫療級讀數。

外界認爲，醫院不太接受藍牙，且該技術也沒有足夠的操作範圍。此外，任何接觸患者的物品都需要焚燒，因此製造可重複使用的設備毫無意義。

日立敏感的加速計

日立高級研究員 Takashi Oshima 聲稱他的團隊開發了目前最敏感的加速度計。三晶片組可消除影響干擾現今晶片噪音的 9 倍，也歸功於該團隊在 7 種噪聲源上的工作。

日立希望將該技術商業化。一種應用是將晶片嵌入建築物和橋樑中，以提供結構故障的預警。

德州儀器加速計

德州儀器的工程師在低端微控制器中使用 FRAM 電容，作為應變傳感器來創建基本的加速計功能。由此產生的 16-MHz 晶片基本上不會產生額外成本，僅電量為 1.4μA，是一個新低。該加速計可用於汽車鑰匙、遙控器的喚醒設備、或其他應用。

英特爾 5G 波束形成收發器模塊超過 70 GHz

英特爾使用其 22 FFL FinFET 工藝設計了 71 至 76 GHz 波束形成收發器模塊，為全數位波束成形設備的第一步邁進。如超過 90 GHz，有望早日達到 6G 網路的時代。

IBM 的 100 Gbits/s 連線

IBM 蘇黎世實驗室的研究人員使用了 PAM-4 和 NRZ 調製的組合，以 100 Gbits/s 連線畫出了 1.1 pJ/bit 的速度。這些連線已經計劃用於晶片與晶片的連接。此 14 納米設計背後的 11 位工程師中，有 6 位加入了思科 (CSCO-US) 公司。