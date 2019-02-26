華新攜手台灣IBM 邁向智慧製造轉型

華新 (1605) 攜手台灣 IBM，部署機器學習文本分析平台 IBM Watson Explorer，從裡到外迅速整合異質資料源、滿足複雜製程及業態的分析需求，全面落實華新麗華公司從製造業轉型升級為製造服務業的目標。華新是大中華區電線電纜及特殊鋼產業廠商，亦是成功跨足商貿、地產與科技產業投資的國際化企業，以 IBM Watson Explorer 打造的文本分析系統，從工廠端的事件分析到結合教育訓練課程的人員技能培訓，都能輕鬆探索、精準解析。



華新麗華資訊長劉貞維表示，選擇合適的平台，讓公司的團隊能專注開發企業所需的應用，IBM 的解決方案符合公司的需求，從底層整合到應用工具，協助善用智能化及工業 4.0 的動能，加速實現轉型升級製造服務業的集團目標。



華新麗華的業態極為複雜，IT 面的挑戰也不遑多讓，不僅有異質化的舊系統，還有散佈在各種應用程式的資料，包括企業資源規劃（ERP）系統、製造執行系統（MES）等，而且過去企業營運與技術資料多是非結構化資料型態，主要存放於 Notes Domino、檔案伺服器及個人郵件收件匣。



早在 2018 年 1 月，華新和 IBM 就踏出智慧化的第一步，以 IBM Integration Bus 來建置服務導向的中樞神經系統，確保異質環境與來源的訊息及資料的格式標準化。華新接著進行智能分析解決方案的遴選測試，IBM Watson Explorer 以內建多種開箱即用的資料爬蟲器、近 30 國語系的自然語言處理能力以及具備機器學習的文本分類器與排序器等強大功能，加上彈性部署的優勢，獲華新麗華採用以打造下一世代的產業競爭力。



知識管理亦是 IBM Watson Explorer 在華新的重點應用。華新預期未來數年將有資深人員陸續退休，希望有效建構及管理知識以用於培育人才，進而傳承公司知識資產並做為未來招募人力的技能需求參考。此外，運用 IBM Watson Explorer 的自然語言分析能力，以現有員工的技能資料比對合適的訓練課程、以受訓報告分析學員的學習發展，也是優化人才培育機制的作法。

