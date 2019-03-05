小摩：現在還別急著下車 美股有望再創新高

美國股市創下 30 年來最佳開局之後，讓投資人難以抉擇下一步行動，不過摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co) 相信，在這波反彈結束前，股市很有希望再創新高，投資人不必急著清空離場。

摩根大通全球股票策略主管 Mislav Matejka 在週一 (4 日) 報告中表示，現在的修正及反彈，類似 2015-16 年的表現，而不是周期的結束。

Matejka 指出，2015-16 年中美股修正近 20%，但在接下來兩年內上漲 43%。

他說：「類似的情況，我們相信目前的反彈遠遠還未結束，我們相信在下一個衰退開始之前，股市還會再創周期的高點。」

2015-17 年美股走勢 (圖表取自 Market Watch)

30 年來美股最佳開局

標普 500 指數及道瓊指數，在今年前 2 個月的漲幅都達 11%，是 1991 年以來，指數在 1、2 月最佳的表現，也是自 1987 年以來，藍籌股最大的開年漲幅。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 股票與量化策略師 Savita Subramanian 指出，1-2 月大漲之後，通常全年剩下的時間也會表現良好。自 1928 年以來，1-2 月上漲後，有 87% 的比例帶來全年正回報，平均報酬 16.8%，相較之下，若 1-2 月回報率為負，全年僅 54% 會有正報酬，平均漲幅為 3.7%。

另一方面，雖然今年 1、2 月美股表現出色，多數投資人卻錯過了這波漲勢。摩根大通分析師 Dubravko Lakos-Bujas 週日在另一份報告中指出，由持股比例來看，目前仍相對較低，說明除了在大跌時加碼買進庫藏股的企業與內部人士之外，多數人都沒有參與到這次的 V 型反彈。

風險資產與安全資產布局變化 (圖表取自 Yahoo Finance)

高盛的報告也指向同一事實，由資金流入來看，今年迄今流入股票基金的資金僅略微為正，多數人都沒趕上 30 年來的最佳開局。

仍有理由持續上漲

Matejka 認為，在聯準會鴿派基調之下，殖利率曲線也保持穩定，而美中協議有望，將有助讓股市推得更高。

Matejka 也比較了 2015-16 年的情況，當時人民幣的壓力更大、中國房價下跌、企業出現產能過剩問題，與當前的情況相較，市場對中國的憂慮顯然太過了。

即使企業獲利已經成為潛在的逆風，但他相信，這也不是個大問題。

他表示，EPS 的展望仍然負面，但至關重要的是，股票永遠不會等到全面變好才漲。2016 年，市場領先 EPS 回穩差不多整整 1 年，而今年下半年，市場獲利的水準有望明顯改善。此外，目前標普 500 的本益比約 16.8 倍，估值仍相當具有吸引力。