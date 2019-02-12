這次人類贏了！人類辯士在辯論賽擊敗IBM的AI系統

人工智慧 (AI) 已經在多項領域輾壓人類，不過在最新的一場辯論賽中，人類冠軍還是戰勝了科技巨頭研發的產品。

由 IBM 研發的 AI 辯論系統 Project Debater，週一挑戰 2016 年世界辯論錦標賽決賽入圍者 Harish Natarajan，並由灣區學校裡 100 多位頂尖辯手和 100 多名記者組成觀眾評審，在辯論前後各投一次票，辯論後獲得觀點支持增加的一方獲勝。

IBM 自 2012 年啟用 Project Debater，透過這樣的比賽，要展現的是人工智慧在組織連貫、令人信服的演講，同時接受人類對手的論點，並創建自己反駁論述的能力。Project Debater 使用自身資料庫中的報紙和雜誌文章，並且還考慮了人類對手論點的細微差別。它不上網引用資訊，包括維基等易受爭論的網站內容也不被採用。

人類與 AI 均在賽前 15 分鐘才得知辯論題目，雙方各有 4 分鐘的時間進行開場立論，之後各有 4 分鐘時間反駁，最後各有 2 分鐘時間進行總結。此次辯論主題為是否該補貼學前教育，AI 持正方立場。

在辯論之前，79% 的觀眾認同應該補貼學前教育，13% 不同意。辯論後，有 62% 同意、30% 的人不同意，因此由人類代表 Natarajan 獲勝。

IBM 指出，人們習於看到的 AI，就像數位助理，只能用非常狹隘的方式回答特定問題。而 Project Debater 要展示的，是人工智慧技術如何用來探索不一定只有一個答案的問題，這可能有助人們找出使用 AI 的新方式，利用 AI 解決多方面問題。