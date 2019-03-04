〈女力崛起新理財〉提早規畫退休金帳戶 可善用利變型終身壽險 保障理財兼顧

婦女節將至，中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽提醒，女力崛起的時代，女性朋友更要關注長壽風險，及早規劃人生各階段的保險保障，建議除定期檢視個人的醫療、意外保障是否足夠，也應提早規劃個人退休金帳戶，針對輕熟女及熟齡女性，建議以保障兼具財務規劃功能的美元利變型終身壽險進行規劃，為自己存進一桶金或退休金。

根據內政部去 (2018) 年 9 月公布的「106 年國人簡易生命表」指出，國人女性平均壽命為 83.7 歲，相較於男性平均壽命 77.3 歲足足多了 6 歲，現代女性不僅長壽，經濟亦越加獨立，2018 年國人女性勞動參與率已達 51.29%，相較男性的 67.28%，相距甚微。

不論是奮鬥小資女、菁英輕熟女及智慧熟齡女在不同人生階段，活得精采與錢要夠用，都應有風險轉嫁的觀念，如年輕尚無一定積蓄時，優先可考慮保費門檻低，月月增加保障，避免成為月光族的保單規劃。到了有穩定收入階段，應考慮保障兼具財富效果的保單規劃，存出人生第一桶金；當屆臨退休階段時，則需規劃具儲備累積退休金的保單，使退休後每年具有穩定現金流進帳，讓第二人生無後顧之憂。

如剛出社會，收入較少或不穩定的 25 歲奮鬥小資女，年紀輕時間就是本錢，選擇保費門檻低且 24 小時全年無休的網路投保利變年金險是不錯的選擇，以「台灣人壽 e 富保利率變動型年金保險」為例，新台幣 1 萬元即可投保，利用時間複利滾存，養成定時定額投入，累積財富，實現存滿出國留學基金或是人生第一筆創業金。

而有一定積蓄的 35 歲菁英輕熟女，培養對市場經濟敏銳度，可選擇兼具保障與財務規劃的美元利率變動型壽險，美元屬穩定貨幣，保費也相對便宜，還可透過長年期分期繳費，分散匯率風險，輕鬆為自己存下一桶金；以台灣人壽「美滿人生美元利率變動型終身壽險」為例，保障為主，並具穩健累積資產功能；美元保單預定利率較台幣高，保費相對便宜，透過長年期分期繳費，分散匯率風險；保障兼具財務規劃效果，有機會享有增值回饋分享金，同時滿足保障及退休二大人生規劃功能。

針對 50 歲以上的智慧熟齡女，尋找適合保障兼具還本效果的終身還本型商品，提早退休金規劃是聰明選擇，以台灣人壽「美年豐富美元利率變動型還本終身保險」為例，除美元收付滿足多元資產配置，及有機會享有增值回饋分享金外，繳費 4 年，即可年年領回生存保險金至終身，提供穩定現金流做為養老之用。