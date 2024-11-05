鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-05 12:07

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隨著社會變遷，為提供下一代穩定保障，許多人透過保險規劃進行資產傳承。然而，如何妥善管理保險金，避免消費習慣不佳揮霍保險金或落入詐騙陷阱，成為傳承規劃的關鍵課題。新光人壽建議，利用保險金分期給付或保險金信託的方式，做好保險金管理，讓你的保險更保險。

近年來，壽險保單成為資產傳承的重要工具之一。然而，身故保險金若採用一次性給付的方式，可能會發生保險金被受益人揮霍殆盡，或因理財觀念薄弱而陷入經濟困境。尤其當受益人為未成年子女時，保險金恐有遭挪用的風險，甚至引發家庭糾紛。因此，預先規劃保險金管理機制至關重要，目前有兩種方式可供選擇：

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1. 保險金分期給付：由保險公司根據保戶投保時的選擇，依分期給付比例及約定期間給付保險金，例如一次給付及分期給付比例各為 50%，約定給付期間 10 年，算是具有類信託的機制，但無法像信託般依據用途設定或特殊管理。

2. 保險金信託：當保險受益人領取保險金時，該金額會由保險公司轉交至銀行，並根據預先設立的信託契約進行管理。銀行按照合約設定的條件，分期或指定用途支付給受益人。此種方式由專業機構管理，有效控制資金使用，保障資金安全。

保險金分期給付與保險金信託各有千秋，不過，保險金信託需要支付額外的費用，如簽約費和信託管理費，通常依據信託金額的大小計算，比較適合資產規模較大或資產配置需求較複雜的家庭。

保險金分期給付則無需支付額外費用，也不用與保險公司另簽契約，只要投保時選擇具有分期給付機制的保單，並且在要保書上約定分期定期保險金給付比例及給付期間即可，操作簡便，很適合一般家庭。因此，若不需要複雜資金管理者，可以首選提供保險金分期定期給付機制的保單。

以新光人壽新上市的三張利變型保單來說（詳表一），均提供祝壽保險金、身故（完全失能）保險金等保障，保戶可依據需求選擇約定分期最短 5 年，最長 30 年的分期定期保險金給付期間，讓受益人在一定年限內，每年可以領取一定數額的保險金，既能保障日常生活所需，又能減少支應信託費及手續費的成本。

此外，保戶也可以約定部分比例的理賠金額一次給付，作為應急費用，餘額則分期給付，作為子女的教育或生活費。值得注意的是，保險金開始分期給付前，保戶有權調整受益人、給付比例及給付年期，但已於分期定期保險金給付期間，要保人即不得變更或終止分期定期給付的約定，也不能再透過該保單辦理保單借款。