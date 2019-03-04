〈女力崛起新理財〉關於保險 女人的20、30、40關鍵密碼

近年來女性經濟愈來愈自主，3 月 8 日國際婦女節將至，女力崛起的理財議題也跟著受關注，全球人壽表示，20、30、40 不同世代的女性朋友，在各人生階段的保單重點也大不同，其中，20 代女性可透過 2 種保單翻轉月光族，30 世代女性透過保單開始累積財富，40 世代女性則要補足長照缺口。

Facebook 公布全球網友 2018 年關注熱門話題，由「國際婦女節」連續兩年蟬聯熱門話題冠軍。女性隨著教育及經濟自主力提升，成為家計主要負擔者現象逐年增加，據行政院主計總處公布《2018 年性別圖像報告》指出，2016 年女性擔任經濟戶長的家庭共 251.3 萬戶，約占全體家庭比率 3 成，10 年來新增 6.6 個百分點，共計 82.7 萬戶。

女力崛起的理財話題也愈來愈夯，而女性最愛的理財管道莫過於保險。

20 世代女性：首重意外、醫療保障 翻轉月光可投 2 保單

若以年齡世代來區分，剛出社會的 20 世代女性，初入職場需添購不少上班用品或服裝，一不小心就容易手滑花費，而淪為月光族，全球人壽建議，20 世代的女性應先投保意外險、意外醫療險與實支實付型住院醫療險，轉嫁意外與醫療風險，打造基本保障；若是對父母或家庭有照顧的責任，則可考慮增加投保壽險。若因預算有限，這些險種可先以定期險為主。

20 世代的女性如果想從月光族身份翻轉，全球人壽建議，可考慮投資型保單或利變增額型保單。透過定期定額繳費方式，強迫自己固定留下一筆錢，避免通通都花光，透過經年累月的累積，為自己掙得人生的第一桶金。

30 世代女性：加強壽險、重病保障 美元利變財富累積首選

至於 30 世代女性朋友，這時通常事業略有小成，收入漸豐，也有機會踏入家庭生兒育女，但同時也需要撫養父母，正處於責任最大的期間。全球人壽建議，30 世代女性，身負家庭重責，應先檢視自己的壽險保障夠不夠，若不足可用定期壽險來補強。至於醫療保障方面，若在 20 世代已有基本保障，此時該轉嫁重病癌症風險，可透過重大疾病險、一次給付或多次給付的癌症險等保單來規劃。

全球人壽說明，這 2 種保單的特色，只要符合保單理賠條件，就會按投保金額，給付一整筆的保險金給保戶，也建議可以 2 年的年收入作為保額，因罹患癌症等重大疾病後，可能要進行一連串治療，無法正常工作，該保險金可作為補償收入損失與治療費支出。

若 30 世代的女性手頭寬裕，最好也能同步累積資產，這筆錢可視為子女教育金、自己的私房錢，甚至是將來的退休生活費來源。全球人壽建議，可選擇美元計價的利率變動型保單。一來是美元是全球主要貨幣之一且流通性高，可列為資產配置的一部分。再者，利率變動型保單的宣告利率機制可靈活反應市場利率，每年計算增值回饋分享金，也就是當宣告利率大於該保單的預定利率時，保戶將可再多領取增值回饋分享金，不但享保障還能兼顧財富累積。

40 世代女性：靠長照險、失能扶助險 填補長照風險缺口

若人生各階段的保障都有按部就班進行，到了 40 世代，全球人壽則建議，女性一定要再多愛自己一點，透過長期照顧險或失能扶助險的規劃轉嫁未知的長期照顧風險。建議女性應為自己規劃這 2 種保單，用保險來照顧自己，減輕家人經濟壓力，也讓自己享有尊嚴、安穩且品質佳的照顧。