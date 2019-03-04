氣立迎接人機協作新時代 工具機展大秀工業4.0完整解決方案

台北國際工具機展登場，台灣氣立 (4555) 展示旗下工業 4.0 完整解決方案，迎接人機協作新時代來臨。氣立指出，配合本次工具機展，不但推出工具機完整解決方案，也包含工業 4.0 及智慧製造方案及能源成本解決方案，可以協助製造業者打造智慧工廠，並達到節能目的。工業 4.0 趨勢已經形成，全球製造業進入智慧製造時代，企業加緊腳步投入智慧工廠，除了機器設備自動化外，工業物聯網趨勢的影響，虛實整合系統亦是重要課題。氣立研發中心透過自有電子控制及物聯網技術，打造新一代產品，例如電控比例閥、電子流量計、集裝閥等，可有效協助業者加快智慧製造的腳步。



此外，自動化設備廣泛應用，解決了人力成本高漲的問題，但難以避免工廠端能源成本上升，氣立研發中心即針對節能議題，成功研發節能元件，已獲取多項專利及年度台灣精品獎，並開發出一系列節能性之氣動產品，例如節能型真空發生器、節能型精密調壓閥等，透過高效能的真空技術、連座技術及 PWM 電能控制技術、可減少設備 35% 氣體消耗及 30% 電能消耗，將對環保及自動化產業建置有所貢獻。



氣立表示，配合本次工具機展，氣立亦推出刀庫專用缸、空氣調理模組化組合系列及機械手專用套件等新產品，除大幅提昇工具機自動化效率，也能取代以往進口品，成本及效率同時兼顧。



根據知名調研機構 TrendForce 旗下拓墣產業研究所預估，2018 年全球智慧製造及智慧工廠相關市場規模達 2500 億美元，到 2020 年智慧製造的市場規模將會超過 3200 億美元，2017 年至 2020 年產值年複合成長率達 12.5%。智慧製造發展已是全球產業趨勢主流，尤其是製造大國的需求更為殷切。中國的產業發展需求及配合政府政策推動，智慧工廠建置的成長更是高於全球。



依中國電子信息產業發展研究院發布《2017-2018 中國智能製造發展年度報告》顯示，2016 年中國大陸智慧製造系統解決方案市場規模達到 1060 億元人民幣，年增 18.4%，預計 2020 年將超過 2200 億元人民幣。



工業 4.0 已從概念走向應用，全球自動化製程設備需求快速成長，氣立以自有品牌「CHELIC」深耕市場，在自動化領域中佔有一席之地，未來仍將持續投入研發，協助自動化行業加快智慧工廠 / 製造的腳步。

