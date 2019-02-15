氣立元月營收微增 估浙江廠Q4投產

台灣氣立 (4555) 自結 1 月營收 1.26 億元，較上月增加 1.55%，較去年同期減少 8.41%，受中美貿易戰影響，儘管 1 月營收略減但衝擊比預期低，公司指出，在工業 4.0 發展趨勢不變下，仍按計畫佈局垂直整合及擴產，以滿足製造業自動化需求。氣立表示，投資 1.8 億元人民幣興建的浙江氣立可科技園區，主要為整合上下游製程，包括上游模具設計製造、原物料鋁壓鑄件、氣動元件製造及車用零組件生產，以及下游金屬表面處理等，擴產計畫預計最快可於今年第四季開始投產，不但有利於控制品質及供貨速度，並可有效降低成本，估計將可為集團創造 3 億元人民幣（約新台幣 13.5 億元）年產值。



氣立生產的氣動元件多樣且客製化，在中國採直營銷售策略，有效掌握客戶需求，並拓展客戶類型及數量，在各行業均往自動化生產的需求擴增下，氣立的市場涵蓋層面更為廣泛。另一方面，松江新廠及平湖邦燁兩大產能加入的綜效將在今年可望完全發揮，垂直整合布局的效益有助降低中美貿易戰的衝擊。



除大陸市場外，氣立將於 3 月 4 日至 3 月 9 日參加台北國際工具機展 TIMTOS，及 4 月 1 日至 4 月 5 日參加全球規模最大的德國漢諾威工業展，今年展覽主題為智慧工業，氣立將展出直動式電磁閥、電控比例閥、附滑軌型滑台氣缸、連座型真空發生器、模組化組合系列等最新產品，爭取海外更大的商機。