方法篇 用這招讓資產翻倍 逢低加碼 拉高長期投資報酬

撰文: 張國蓮

唐發達（化名）是投資理財經驗長達 20 年的老手，曾經玩權證賠了 500 萬元，也玩過選擇權，賠了資金的 97%，連兩次的慘賠經驗，讓唐發達覺得世界末日來臨！還好老天爺給了一個機會，讓他藉著 SARS 危機放空，救回一部分的資金。

痛定思痛的唐發達決定改用長期投資策略：存股與資產配置，以時間與耐性來累積財富，結果讓他非常滿意，不僅靠著台汽電（8926）的投資回報買了車子，還付了房貸的尾款。

此外，在長期資產累積的過程中，只要出現好的存股標的，或者股債市大幅修正，唐發達還會將平日準備的緊急預備金拿來逢低加碼，因為這樣做可以拉高存股及長期資產配置的整體投資報酬率。

對於唐發達的逢低加碼，彰化銀行財富管理處投資顧問科李育泰與野村投信投資策略部主管張繼文等二位專家都認為是正確做法。

適時逢低加碼

比擺著不動的報酬更高

李育泰以 MSCI 世界指數、MSCI 新興市場指數、富時全球公債指數、彭博美國政府公債指數為標的，進行 5 種資產配置回測來說明。

根據回測結果，2001～2004 年的 3 年期間，逢低加碼後的總投資報酬率大約可以額外增加 4%；2008～2015 年的 7 年期間，逢低加碼後的總報酬率可以額外增加至少 1 倍，顯示長期資產配置後，適時逢低加碼會比擺著都不動的報酬率高。

看到這裡，投資人的下一個問題是：每個市場都可以這樣做嗎？張繼文認為，在一個雖然震盪，但長期仍往上的市場，逢低加碼來拉高長期投資報酬率的效益才高；區間震盪的市場效益可能稍低；震盪但長期往下的市場就沒有必要加碼了。

先了解市場型態

再鎖定長期投資標的

換句話說，投資人得先搞清楚自己鎖定的市場特性，張繼文解釋目前的 3 種市場型態如下：

市場型態 1. 不管怎麼波動 長期趨勢往上

例如美國的道瓊工業指數、那斯達克指數、S&P 500 股價指數，不論從 10 年、15 年、20 年來看都往上，原因是美國經濟成長率大部分時間都為正，即使衰退，期間大多不超過 2 年，基於股市報酬率與 GDP 同向的原則，美股是一個長期向上的市場，投資人可以長期投資並執行逢低加碼。

歐洲股市可視為美股的跟隨者，但歐洲國家眾多，採嚴格標準，只有德國股市可與美股媲美；至於新興市場，因多於 2004 年左右崛起，整體新興市場的指數都不夠久，依照 10 年一個景氣循環來研判股市型態，尚無法判斷長期的表現。

市場型態 2. 區間震盪

即多數時間在一個區間上下震盪，例如台股。因台股多數時間於 10 年線與 1 萬點之間的區間震盪，破 10 年線或在 7,000 點以下當買家獲利機會高，在 1 萬點以上當買家則賠錢機率高。

或者從存股族唐發達的角度來看，標的股票殖利率大於或等於 6% 時買進或者大幅加碼，而殖利率小於或等於 4% 時，又或者價差達 5 年的配息總金額，就要逢高賣出，將獲利落袋。

市場型態 3. 不論如何震盪 最終趨勢往下

以日本股市為代表，日股多頭通常只有 1～2 年，其他時間多為空頭，張繼文認為此與日本人口結構有關，因經濟成長需要人口，若為淨移出，死亡率大於出生率，該市場就不會成長，不適合長期投資或逢低加碼來追求顯著的財富增長效果。

確認投資標的可以長期投資、列入資產配置，接下來就是找對逢低加碼的指標，以時間和耐心來讓資產長期穩定增值。

來源：《Money 錢》 2019 年 3 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》