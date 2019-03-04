被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

文／今周刊編輯團隊

2 月 1 日，70 歲的台灣國際航電（Garmin）董事長高民環旋風般地到了台灣。近年鮮少公開露面的他，這次除了回台參加集團尾牙，也為了他創辦的公司跨入 30 周年慶生。

他創辦的 Garmin 最早從航空 GPS 導航起家，美國商業雜誌《富比世》（Forbes）曾稱他是「一手掌握世界天空的人」，其後從航空領域延伸應用至航海、汽車導航，居陸海空導航霸主，又轉進戶外、健身領域穿戴式裝置，在利基市場做到全球第一。

Garmin 手錶在利基市場有多夯，從去年《今周刊》發行人謝金河帶團前往北韓考察可看出，他提到過了中國邊境城市丹東之後，所有人的手機訊號瞬間消失，對外聯繫全部斷線，心中忐忑不安時，大家伸出手看手錶，四個人全是可以衛星定位個人所在位置的 Garmin！

低調內斂的隱形富豪

企業曾被唱衰，卻造王者傳奇

這樣的成績，讓高民環在《富比世》2018 年富豪榜淨資產達 34 億美元（約 1054 億元台幣），全球排名 679 名。長達 10 年未曾接受台灣媒體採訪的他，可說是一位低調隱形富豪。

然而，高民環率領的 Garmin 曾因智慧手機和免費地圖應用程式崛起，隨著股價崩落而市值大跌 9 成，沒想到，它卻在蘋果和谷歌的產品擠壓下，一步步上演「王者再起」的傳奇。

3900 億元的逆襲

「要做就做全球第一」

翻開近日公布的 2018 年財報，Garmin 最新營收 33.47 億美元、創歷年次高，近日股價更一舉漲逾 80 美元，居近 10 年新高，市值 10 年來更大幅成長 127 億美元（約 3937 億元台幣）。

成功演出「3900 億元的逆襲」，Garmin 為什麼能贏？

「你一定要做到全球第一，否則沒有生存空間！」高民環接受《今周刊》獨家專訪時不諱言地說。正因為對世界第一的嚴格追求，Garmin 才能因應市場環境變化，克服生存危機。

時間回到 2007 年，當時的 Garmin 早就繼航空、航海專業導航市場後，做到車用 PND（可攜式導航器）的市場龍頭，2007 年股價更創新高到 120 美元；幾個月後，卻因蘋果推出第一代 iPhone 搭配 Google Map 導航軟體，股價一路下墜……。

受到蘋果、谷歌衝擊

PND 市場萎縮、市值落谷底

接著谷歌也發布免費地圖和導航 App，Garmin 其市值也在 2009 年摔落谷底，2 年內大跌 9 成，足足蒸發 237.8 億美元（約 7371 億元台幣）。但卻沒有淹沒，為什麼？

「公司內部並無信心問題，從創立以來，我們一直有個很長的 MUST DO 專案清單；新產品、新市場的開發，一直是我們的重心與能力。」高民環說。

《富比世》觀察，解救 Garmin 免於「滅絕」的是——穿戴式裝置。確實，早在 2003 年，Garmin 就推出第一個穿戴式產品。

面對穿戴式產品的新領域，高民環對研發人員的要求是：「沒有勝算不如不做」、「要做就做到世界第一」。高民環拿著工程師寫出來的上千條程式「逐條看、逐條討論」，如何調整修改得最好。

保持「下雨天的準備」

提早研發布局、切入穿戴領域

Garmin 為什麼能贏，和它一直保有危機意識有關。一定要有「下雨天的準備」，是高民環的經營堅持。進一步展現在戰略上，便是一路從航空、航海布局到車用和戶外、健身穿戴裝置等市場與產品種類的多元化。持續投資未來，讓 Garmin 從初期每年 4 到 5 個新產品，目前進階到每年維持近百個產品計畫。

如同高民環所說，在晴天時不忘布局雨天、投資研發未來技術，藉此不斷替公司打底新的競爭力，不但迎來了持續開花、結果的好日子，也是台灣許多站在十字路口的企業，向外拚突圍時學習的好對象。

來源：《今周刊》 1158 期

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