〈區塊鏈大應用〉沙國ATM供應商開發區塊鏈生物辨識ATM

據報導，沙烏地阿拉伯自動提款機 (ATM) 提供商 Alhamrani Universal(AU) 與區塊鏈身份驗證平台 ShoCard 達成合作協議，將共同開發基於區塊鏈技術的生物識別 ATM。

在此次合作當中，AU 和 ShoCard 將共同創建一種新型 ATM，結合區塊鏈技術和生物識別技術，作為五要素認證 (five-factor authentication) 過程的一部分。此款新型的 ATM 將允許用戶通過基於區塊鏈技術應用程式和臉部識別來提款，有別於傳統的記憶四位數 PIN 碼的方法。

在過去，PIN 碼系統很簡單且功能完善。然而，近年來暗網及黑市崛起，PIN 碼已不足以防範欺詐行為。據研究顯示，去年僅在美國地區就有 6 千萬張信用卡遭到入侵，並在暗網上出售。信用卡詳細資訊可通過多種方式獲得，像是駭入信用卡公司數據庫或是網絡釣魚詐騙。在黑網上出售的信用卡，每張價格在 10 美元到 450 美元之間，主要取決於支出的限額。

而新的 ATM 使用區塊鏈技術來確認每個用戶的身份，無需通過銀行的數據庫，旨在保護用戶在身份驗證過程中的隱私，允許真正的數位簽章，而無需用戶名或密碼。

ShoCard 創辦人兼執行長 Armin Ebrahimi 表示，區塊鏈「保護個人身份，同時確認銀行需要驗證的資訊來判定提款否合法。」

Alhamrani Universal 成立於 1981 年，據稱是中東地區最大的 ATM 提供商，在沙烏地阿拉伯擁有超過 50% 的 ATM 市占率。

現今，區塊鏈技術被廣泛用於身份管理系統。電腦科技巨頭甲骨文在最近便宣布要擴展該公司商業 Oracle 區塊鏈平台的功能，其中包括身份管理和數據整合功能。