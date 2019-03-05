〈區塊鏈大應用〉俄羅斯鐵路公司擬將區塊鏈技術用於追蹤乘客優惠服務

據報導，俄羅斯國家養老基金會正在與俄羅斯鐵路進行協議，將通過區塊鏈技術來追踪有資格享受折扣服務的乘客。

俄羅斯聯邦養老基金會負責人 Anton Drozdov 透露，俄羅斯養老基金有望在 2019 年與國有貨運和客運列車服務公司俄羅斯鐵路公司達成協議。

Drozdov 在接受採訪時表示，新的區塊鏈技化旨在帶來可信任度和透明度，建立一個能夠確實辨識並追蹤折扣運輸服務的用戶，以消除偽造和欺詐等問題的系統。Drozdov 還透露，該項前測計畫預計將沿著莫斯科至特維爾鐵路路段進行。

關於這向區塊鏈前測計劃，Drozdov 表示，俄羅斯養老基金會在初期階段不能參與該計劃。他表示俄羅斯中央銀行正在為該計畫制定相關的監管法規基礎，因為該項計畫需要有中央管理人員的介入。

最近，莫斯科市議會提交了一項法案，將區塊鏈技術應用於電子投票系統，以便將選民的個人數據與投票結果分開，來減少選舉欺詐的可能性。

去年，俄羅斯總統普京曾發表一份聲明，下令政府在 2018 年 7 月之前，為比特幣和其他加密貨幣交易、ICO 及挖礦業務等制定相關法規。

上週，總統普京下令政府實施加密資產相關監管措施，並要求俄羅斯聯邦委員會和俄羅斯聯邦議會下院在 2019 年春季會議期間通過法規。據悉，俄羅斯聯邦議會下院計畫在 3 月審查並開始採用新的加密貨幣法規。