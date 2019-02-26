微軟與西班牙電信合作開發AI、區塊鏈和邊緣運算

據報導，西班牙電信 (Telefónica) 將持續加深與微軟 (MSFT-US) 的合作關係，期望將 Microsoft Azure 用於人工智能擴展到客戶家中。

微軟與西班牙電信之間的合作夥伴關係最終將包括全新的人工智慧 (AI) 家居體驗，以增進客戶體驗，並通過 AI、區塊鏈、5G 和邊緣運算等技術來改進西班牙電信的網絡。微軟將致力於通過認知服務中的容器支援，在內部部署和邊緣上部署 Azure 認知服務，來幫助西班牙電信改善客戶體驗和業務流程。

西班牙電信 CEO 兼董事長 José María Álvarez-Pallete 在聲明中表示:「西班牙電信正致力將尖端科技應用於轉型和開創性的虛擬化和軟體化，以建構智慧且流動的網絡，以便連結人工智慧技術。具體來說，我們已經在使用人工智慧來增強我們的客戶關係。」

「我們很高興能與微軟合作，進一步利用 Azure AI 的強大功能。該協議加強了雙方之間的關係及信念，即人工智慧技術和數據的使用應基於堅實的道德原則，並使人們能夠控制數位的生活。」Álvarez-Pallete 也補充道。

此外，微軟和西班牙電信公司還將致力於探索將 AI 相合區塊鏈、5G 和邊緣運算的可能性。兩家公司將建立聯合工作團隊，探索如何應用人工智恨和機器學習來優化電信網路並降低成本。目標是創建概念證明 (PoC)。

「西班牙電信一直是運用人工智慧改變客戶體驗的領導者，今天的合作夥伴關係建立在這一創新歷史之上。」微軟執行長 Satya Nadella 在聲明中表示。「我們將共同通過 Azure 和 Azure AI 的強大功能，為全球數百萬西班牙電信客戶創造全新的體驗，並塑造西班牙電信網路的未來。」