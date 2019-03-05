【鐘國忠專欄】光憑這點 3月要開始分批減碼這二大類股!!

(一) 台股 2 月創近 4 年當月最大漲幅

台股 2 月單月大漲約 4.60%，收盤再度回到萬點以上，創 2015 年自低點 7203 點上漲以來，單月最大漲幅，多頭氣勢強勁，但要提醒投資人，要開始逢高分批有條件調節，理由如下：

1. 近四年當中，單月漲 2% 以上，共出現 14 次，近四年中出現機率約 29%，除了 2 月最大漲幅 4.60% 以外，其次是 2015 年 10 月的 4.56%，根據分析，光在萬點以上出現 5 次，機率 10.4%(在 14 次 2% 中約 35.7%)；出現在年線以上 9 次，機率 18.8%(在 14 次 2 % 中約 64.3%)，換言之，單月大漲 2% 以上，相對出現在年線以上機率較高！如果要在萬點以上、且在年線以下，僅出現今年 2 月這一次，機率僅 2%，因此這情形出現機會不多，逢高要適當減碼！

2. 連續二個月上漲 2% 以上，包括有 2016 年 2 月與 3 月，2017 年 1 月與 2 月，還有這一次，一共出現 3 次，近四年中平均一年出現不到 1 次，根據前二次出現之後，第三個月分別下跌 4.20% 與上漲 0.63%，換言之，第三個月 (即今年 3 月份) 易出現拉回整理，而不易見指數大漲，如果再用另一個角度分析，連漲二個月每月都達 2% 以上，年化報酬率達 2 成以上，本來就容易出現有獲利賣壓。

(二) 這二大類股得先減碼

由於 3 月份易有獲利回吐賣壓，但能夠連二個月每月都漲 2% 以上，也表示當前盤勢熱度高，因此目前台股解讀為將從先前的紅包上漲行情，開始轉為高檔箱型區間整理，即使指數有拉回，拉回幅度也因有低接買盤而相對抗跌，然而有二大類股，可能得先減碼因應，將提供想法供給各位作參考：

1. 波段累計漲幅逾 35% 以上：儘管台股指數目前有利於多方，但自低檔上漲近 2 成幅度，如果以年化角度來分析，前二個月分個股如果波段累計漲幅逾 35% 以上，年報酬率扣掉交易成本後也約有 2 倍，以今年景氣可能較去年不佳的前提下，如此高報酬率，很難不會有法人有獲利賣出的想法，如果持有公司又不賺錢，或者營運未明顯成長者，更是要去注意未來買盤可否延續。

2. 累計跌幅跟指數漲幅完全相反：台股累計前二個月年度漲幅約 6.8%，然而卻仍有上市櫃公司，股價不漲反跌，有些公司或許尚未補漲到，但如果以指數逾千點上漲行情下，如果市場投資人買了還不會漲，甚至跌幅逾 7%，是否代表該公司後勢不被看好，而被特定人趁大盤大漲調節，投資人不妨利用機會逢高可先減碼這些表現不佳公司。

整體而言，本波紅包行情大致上接近尾聲，因此開始有法人落袋為安，然而全球行情仍不錯，現階段投資人雖不需急著馬上看淡行情，但得先把本波上漲很多與營運表現相對不好的公司，先進行減碼，控制風險過程當中，才有提升獲利的機會。