【馮冠華專欄】A股強勢，港股受惠？

3 月 4 日推介 - 中信證券（6030）

1）上週五港股市況總結：受 MSCI 落實把 A 股納入因子上調至 20% 和 A 股大漲的利好消息刺激，最終恆指報收 28812 點，上升 178 點並結束 3 連跌。全日成交按日下跌約 10% 至 1088 億。滬深港通總成交額則按日上升約 19% 至 150 億，流向仍是淨流出，金額約 5.9 億。北向則仍是淨流入，金額微升至約人民幣 30 億。藍籌 36 升 14 跌。



板塊方面，中資券商、內險、內房（特別是大灣區公司）、家電、汽車、水泥、半導體及中資電訊股表現較好。A 股相關 ETFs 也活躍。兩隻剛上市不久的公司，包括冠轈（1872）及嘉藝（1025）更瘋狂上漲。相反，走勢較弱的是本地地產股。做空方面，佔大市成交急升至 15.4%，為 2 月 4 日後的新高。牛熊証街貨最新比例為 58:42，重貨區方面，熊証上移至 29400-29449，牛証則不變在 28400-28449。

簡評：恆指上週五大部分時間呈拉据局面，縱使 A 股在午後大漲，港股最終不足 200 點的升幅也不見得太突出；兩隻重磅藍籌騰訊（700）及滙豐（5）表現也平平無奇，而資金明顯地流向內險、中資券商及港交所（388）等 MSCI 調升 A 股納入因子受惠股。由於 MSCI 的消息是在開盤前已公佈，而 A 股卻是在下午才抽升，是憧憬兩會有利好消息，還是有春江鴨子偷步於中證監和上交所上週五深夜正式發布的科創板規則正式落地（見點 3）？

筆者認為是科創板消息偷步居多；亦覺得今天上證有力承接上週五的強勢而上破 3000 點。留意川普在週六又發炮指他不喜歡現時的強美元，人民幣如因此走強或更利股市。週末也看見兩間美資大行不約而同地唱好 A 股。至於港股，上週五夜期及 ADR 均下挫，但若上證能造好，再挑戰 29000 點絕不為奇，熊証街貨在 29000-29549 的數量也不少，屠熊誘因也不可小覷。再看上週五其他港股的指標，做空率大幅上漲，成交額在 MSCI 調整日竟不升反跌，南北向資金流則無大變化，250 天線也沒有受考驗，看似仍是待變格局。

板塊方面，中資劵商股又是必然之選；規模較大的和有豐富保薦人經驗的，應會更受惠於科創板這消息。海通（6837）、中信（6030）及中金（3908）又可留意。當中，中信上週五的升幅較少，今天有機會在板塊中跑出。兩會消息面上暫不見有甚麼新意；反而，兩會新聞中心首次使用「5G+4K」技術進行新媒體移動直播，即使用 4K 攝像機攝像然後再通過 5G 手機的 5G 網絡將視頻流傳輸出去，而本次直播使用的 5G 手機正是中興（763）剛剛發佈的中興天機 Axon 10 Pro，且看這會否提供炒作空間。至於半新股上市後的瘋漲，以往也有不少例子，最終的結果也不用筆者多說。

2）加拿大司法部在上週五 3 月 1 日發出授權進行書，正式啟動華為太子女孟晚舟引渡到美國的程序。孟晚舟將會在下週三（6 日）於卑詩省最高法院提堂，到時法庭會正式落實司法部已發出授權進行書，並就引渡聆訊定下日期，而孟晚舟在整個引渡程序進行期間將以現有條件繼續保釋。司法部指出，引渡聆訊並非審訊，也不會裁定孟晚舟是有罪或無辜。（雅虎香港）

3）中證監和上交所正式發布，實施設立科創板並試點註冊制相關業務和配套指引，並且明確紅籌企業上市標準 。今次是易會滿簽發的首份主席令。上海證券交易所亦發布相關配套業務規則，著重調整和優化的制度主要包括：（1）進一步明確紅籌企業上市標準 ；（2）進一步優化股份減持制度 ；（3）進一步明確信息披露審核內容和要求；（4）進一步合理界定持續督導職責邊界。



申請在科創板上市的條件包括：（1）符合中國證監會規定的發行條件；（2）發行後股本總額不低於人民幣 3000 萬元；（3）公開發行的股份達到公司股份總數的 25% 以上； 公司股本總額超過人民幣 4 億元的，公開發行股份的比例為 10% 以上；（4）市值及財務指標符合規則規定的標準（5）上交所規定的其他上市條件。



有分析師認為，科創板規則有 3 個重大突破：1，允許尚未盈利的公司上市；2，允許不同投票權架構的公司上市；3，允許紅籌和 VIE 架構企業上市。更重要的是，對科技創新企業具有更高的包容度，將優先支持符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、科技創新能力突出，具有較強成長性的企業。（經濟日報）

4）美股上週五市況總結：白宮經濟顧問庫德洛表示中美達成歷史性的貿易協議近在咫尺，美國財長姆努欽則稱中美雙方正敲定長達 150 頁的詳細貿易協議，而美國據報正為最終貿易協議做準備，中美兩國元首或在幾周內簽署。消息刺激美國三大指數上週五上漲，當中道指數上升 110 點或 0.43%，標及納指則分別上升 0.69% 和 0.83%。美滙指數回升至 96.44，十年期債息上升至 2.759%。紐約期油下跌約 2.5% 至 55.75 美元。港股 ADR 下跌 111 點，相當於恆指 28701 點水平。

5）個股訊息：國美零售（493）預料，截至去年底止，全年虧損 42 億至 49 億元（人民幣，下同），2017 年同期虧損 4.5 億元。虧損擴大，主要因為預期去年銷售收入按年下滑約 10%，導致綜合毛利減少、經營費用增加，以及財務成本仍處於較高水平。另外，公司把部分經營未達預期的業務進行商譽減值，金額預期將在 16 億至 22 億元。（信報）

京信通信（2342）預期，截至去年底止，全年將錄得虧損，2017 年則錄得盈利 2737.3 萬元。去年轉盈為虧，主要是為即將推出的 5G 網絡作準備，加大相關研發投入導致研發成本增加；期內進行內部架構重組及員工優化，產生一次性重組及優化費用；非全資附屬積極鋪設老撾 4G 網絡，以致相關投資及費用增加。公司指，對電訊業尤其是即將推出的 5G 網絡，於中國內地及全球市場的增長機遇仍然感到樂觀。（NOW 財經）

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com