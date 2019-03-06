【馮冠華專欄】港股ADR突破29000點，借勢屠熊？

3 月 6 日推介 - 碧桂園服務（6098）

1）上日港股市況總結：港股昨天表現反覆靠穩。受美股週一下挫以及中國 2 月份財新 PMI 遜預期影響，恆指上午曾下挫約 227 點，但隨着 A 股午後造好，恆指也一度轉跌為升，並再次突破 29000 點，但收市前又回吐，最終收報 28962 點，上升 2 點而已。全日成交按日下跌約 20% 至 1187 億。滬深港通總成交額則按日下跌約 38% 至 156 億，流向仍是淨流入，金額上升至約 41 億。北向也仍是淨流入，金額微升至約人民幣 41.6 億。藍籌 17 升 32 跌 1 持平。騰訊（700）再有追捧，上升逾 4% 並是表現出佳藍籌。



板塊方面，家電、手機設備、軟件、生物科技、內房及汽車表現較好。相反，走勢較弱的是澳門博彩、內險和本地地產股。做空方面，佔大市成交回落至 14.8%。牛熊証街貨最新比例為 63:37，重貨區方面，熊証下移至 29300-29349，牛証則上移至 28400-28449。

簡評：雖不至於單天保至尊，但騰訊逾 4% 的升幅，是恆指昨天仍能報升的主因。而騰訊的強勢，動力應來自南下資金的追捧以及大行報告指其王者榮耀在二月的營業額按月升超過一倍。此外，輪換買賣亦十分明顯，資金亦圍繞著總理李克強的政府工作報告來尋寶，例如，報告中不再提「房住不炒」、「因城施策」，內房股即再有追捧；家電、汽車等消費類行業在減稅措施下更可雙重得益，而軟件及生物科技則是被點名的新興產業。有一點較有趣的，是 A 股昨天又是在尾市才發力，筆者覺得這更有說服力。

反觀恆指，29000 點像有魔咒般，連同昨天，已是單日第四次得而復失。A 股的強勢，股王的大升也幫不了，甚有拉牛上樹之感覺。雖然昨天藍籌跌多升少，可幸其他指標如大市成交、做空比率、南下資金流並不太差，10 天和 250 天線也能守穩，固仍是待變格局，炒股不炒市仍是短線主流。

收市後兩隻內房股龍光（3390）和恆大（3333）發盈喜。碧桂園（2007）、世茂（813）、龍光和首創置業（2868）的 2 月銷售數據也不俗。多謝同事提點，內房受關注，物管股也是可留意板塊，昨天截止招股的奧園健康（3662），市場傳聞公開發售超額認購逾 5 倍，雖不算太熱烈，但這或變為炒作借口。碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）、中海物業（2669）、彩生活（1778）等均可留意。參考了昨天滬港通之淨流入，建行（939）的淨買入金額比騰訊更多，也可關注。另外，基建、大數據及生物醫藥等工作報告提點的行業仍有炒作空間，從昨天股價表現，建議留意中車（1766）、金蝶（268）和歌禮（1672）。

2） 昨天中國總理李克強公布的《政府工作報告》重點如下 ：

a. 2019 年 GDP 增長目標：6%-6.5%。

b. 減稅：2019 年製造業等行業稅率由 16% 降到 13%，交通運輸業、建築業等行業稅率由 10％降至 9%。

c. 企業融資：國有大型商業銀行小微企業貸款要增長 30% 以上。

d. 新興產業：深化大數據、人工智能等研發應用，培育新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料等新興產業集群，壯大數字經濟。移動網絡流量平均資費再降低 20% 以上。

e. 中國國內投資：鐵路投資 8000 億元、公路水運投資 1.8 萬億元。

f. 吸引外資：增設上海自貿試驗區新片區，推進海南自貿試驗區建設、探索建設中國特色自由貿易港。(BBC 中文網）

3）政府統計處昨天公佈一月份零售業銷貨額數字。期內，零售業總銷貨價值的臨時估計為 481 億元，按年增長 7.1%，遠超預期。政府發言人指出，今年 1 月銷售顯著上升，主要由於今年農曆新年較早出現而被推高，而該月訪港旅客人次急升亦帶來部分的支持。發言人又補充，零售業銷售業務的前景短期仍有不確定性，因為目前的消費情緒將仍受不穩定的外圍環境所影響。（蘋果日報）

4）美股上日市況總結：美國三大指數週二小幅下跌，當中道指下跌 13 點或 0.05%，標指及納指則分別下挫 0.11% 及 0.02%。美滙指數上升至 96.83，十年期債息回落至 2.719%，紐約期油下跌至 56.28 美元。港股 ADR 上升 120 點，相當於恆指 29081 點水平。

5）新股訊息：銀城國際控股（1902）及 K2 F&B（2108）兩隻新股將於今天主板掛牌，內房開發商銀城國際暗盤價收報 2.35 元，較招股價 2.38 元，低 0.03 元或 1.26%。新加坡餐飲集團 K2 F&B 暗盤價收報 0.83 元，較招股價 0.75 元，高 0.08 元或 10.67%。（信報）

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