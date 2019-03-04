上月份日系6車廠 在美銷售下滑4.8%

日本的 6 家汽車製造廠在 2019 年 3 月 1 日，公布了今年 2 月份在美國市場的新車銷售數字。豐田 (7203-JP)、本田 (7267-JP)、日產 (7201-JP)，及 MAZDA(7261-JP) 這 4 家車廠的銷售表現，皆遜於去年同期。從 6 家日本車廠的合計銷售數字來看，年減 4.8% 為 48 萬 8924 輛。

當中，又以日產的銷售表現最差，年減 12% 為 11 萬 4342 輛。日產的銷售主力房車「Altima」及 SUV 車款的「Rogue」，表現均差強人意。

而豐田 2 月在美國的銷量，年減 5.2% 為 17 萬 2748 輛。該公司在北美市場的主力車款，SUV 的「RAV4」、油電混合動力車款「Prius」、Minivan「Sienna」、房車「Camry」，以及皮卡「Tundra」的銷售表現，表現不如預期。

MAZDA 由於在美國市場的戰略車款，全新 MAZDA 3」將在本 (3) 月上市之故，上月在美國的銷量也是呈現衰退，年減 7.3% 為 2 萬 3854 輛。

新款 MAZDA 3 (圖：AFP)

在本田的銷售表現方面，則幾乎保持與去年相同水準，年減 0.4% 為 11 萬 5139 輛。

業界人士表示，受到先前美國政府關門影響，以及在景氣衰退上的擔憂，加上近期的惡劣天候，都對新車銷售造成了影響。

而除了日本汽車製造商外，飛雅特克萊斯勒汽車 (FCAU-US) 上月的銷量也呈現衰退，年減 2% 為 16 萬 2036 輛。

通用汽車 (GM-US) 及福特 (F-US) 雖尚未公布上月的銷售數字，但是根據「Automotive News」的預測，福特 2 月在美國的銷量約年減 4.4%。

JD Power 與 LMC Automotive 預估，美國 2 月份的新車銷售約年減 1%。

在美國 2019 全年的新車銷售預測方面，如果美國暫緩徵收汽車進口關稅的話，在一般消費者的新車銷售約年減 1.9% 為 1700 萬輛水準。若美國開徵汽車進口關稅的話，美國 2019 全年新車銷量預估將減少 70 萬輛左右。