中國龐大汽貿集團不敵車市寒冬 去年大虧逾60億 債息爆延期支付

中國龐大汽貿集團表示，因公司經營狀況，原定於昨 (20) 日支付的「16 龐大 03」公司債回售本息將延期支付。根據公開資料顯示，「16 龐大 03」當期債券餘額人民幣 9.85 億元，票面利率 8%。

圖: 東方財富網, 龐大集團周線圖。

此外，龐大集團在 1 月底也公布去年業績預告，2018 年將虧損人民幣 60 億～65 億元，跌幅達 2930%～3166%。該公司前三季虧損只有人民幣 2 億元，意味著光去年第四季，龐大集團已虧損逾人民幣 60 億元，而在過去 7 年來累計獲利則只有人民幣 10 億元。

對於龐大集團的業績利空，上海證交所也要求公司回應營運情況。龐大集團表示，去年公司銷售量汽車 25.44 萬輛，比前一年度減少 22.73 萬輛。此外，因公司採購汽車數量不足，未達成廠商年度各項考核指標，因此無法取得足額的回扣，導致營業成本上升，毛利下降。

龐大集團是以汽車銷售服務為主的大型汽車經銷商，代理北汽、比亞迪、一汽大眾、Audi、Benz 等國內外近百家主流汽車品牌，2017 年以人民幣 704 億元的總營收在中國汽車經銷商百強排行榜中排名第四位。

龐大集團門市的營運方式與同業普遍採取租賃展店的方式有所不同。龐大集團主要透過以自己持有土地的方式展店。然而，這種下重本的展店策略使這家上市公司背負沉重的債務負擔。

而去年中國汽車市場進入寒冬，龐大集團業績跌幅超過同業，加上其有別於同業的展店策略，導致資金出現壓力。為順利取得資金，龐大集團去年曾以人民幣 12.5 億元將旗下直接或間接持有的 5 家 Benz 4S 店股權轉讓。

隨後又再出清旗下濟南奧迪、濟南大眾等等 9 家子公司。除變賣資產回收資金外，龐大集團還陸續關閉旗下多個 4S 門市，只是沉重的財務負擔，已讓龐大集團無力回天。