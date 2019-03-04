傳英國擬限制華為通訊設備比例

據知情人士透露，在英國政府針對電信基礎設備進行審查後，可能將限制行動通訊運營商對於中國華為通訊設備的使用。

英國監管部門將在未來幾週內公佈對針對電信業基礎建設的審查。到目前為止，英國對於中國電信設備製造商華為所採取的措施比美國、澳洲和紐西蘭等盟國更為溫和。根據知情人士表示，英國當局雖無意全面禁用華為相關設備，但是將建議行動通訊運營商限制採用華為設備的比例，不能超過整體網路的 50% 以上。

據悉，此次審查中，英國當局將回應社會對於華為設備所帶來的安全問題及其應對策略，預計在今年春季完成。當局認為，比例上的限制將有助於英國當地 5G 的建設與發展，同時不過於依賴來自中國的通訊設備商。

英國政府發言人在周日 (3 日) 表示：「英國電信網絡的安全性和彈性至關重要。我們正在對供應鏈進行審查，以確保通訊網路基礎現在和未來的健康、多樣化和安全。這是對複雜領域的徹底審查，並將在適當的時候報告結論。」

華為對此拒絕發表評論。

華為在目前已成為電信設備市場上一個強大的競爭者，然而，該公司所帶來的安全議題一直備受爭議。美國當局擔心華為可能與中國政府關聯甚密，進而威脅到國家的通訊網絡安全。

去年 11 月，英國監管機構曾警告行動通訊運營商在建設 5G 網路時謹慎考慮他們的供應商。英國當局此次可能將制定相關規定，而細節仍在商討當中。目前尚不清楚新規定是否溯及舊設備，或是否將使電信業者被迫撤銷既有的投資。不過知情人士認為即將推出的新規定應該只將至真對新的通訊設備採購案。