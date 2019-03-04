蘋果也在開發可折疊手機 韓媒：三星有望成為面板供應商

三星 (005930-KR) 在上個月發表折疊手機之後，傳出也開始對外兜售折疊螢幕，向競爭對手蘋果 (AAPL-US) 及 Google(GOOGL-US) 均寄出樣本，以全面拓展業務。

據南韓媒體《ET News》引述業內人士消息，三星交給蘋果與 Google 的折疊螢幕，在展開時為 7.2 英吋，略小於三星 Galaxy Fold 折疊手機的 7.3 英吋。

三星在 2 月發表了 Galaxy Fold 折疊手機，可以將原本 4.6 英吋的智慧手機，展開為 7.3 英吋的顯示設備。隨後華為也推出可折疊新機，贏得外界的關注。有分析師認為，三星可能會對蘋果保留其可折疊顯示技術，以保持其 Galaxy Fold 的獨特性。

不過目前看來，三星並不打算藏私。業界人士表示，三星顯示 (Samsung Display) 仍希望成為蘋果的供應鏈，如同他們在 OLED 螢幕的合作關係。目前，三星為 iPhone XS 和 iPhone XS Max 提供 OLED 面板，之前在 iPhone X 時，三星還是 OLED 面板獨家供應商。

消息人士說，三星顯示目前每年可生產 240 萬台可折疊螢幕，公司計畫加大產能至每年 1000 萬台，以滿足未來的需求，關鍵在於蘋果與 Google 是否願意採用。

實際上，蘋果與 Google 都展現對折疊手機的興趣，並申請了相關專利。不過，根據蘋果的計畫，最快也要到 2020 年才會發表可折疊的智慧手機。

蘋果折疊手機的可能方式 (圖取自 nl.letsgodigital.org)

外媒 LetsGoDigital 還發布了一組圖形，猜測蘋果可折疊手機的長相，描繪了一個可以充當「完整工作站」的 iPad，但也可以折疊起來，以便於在旅途中使用。