車市遇寒流 1月歐盟新車銷量年減4.6% 慘迎連5跌

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 今(15)日公布最新數據，1 月歐盟新車銷售註冊量，年減 4.6%，連續 5 個月下滑。

受歐元區經濟成長趨緩、英國脫歐，以及貿易戰造成的恐慌情緒影響，歐洲車市持續疲軟。

與去年同期相比，1 月歐盟新車銷售註冊量，下滑 4.6%，至 120 萬輛。

ACEA 數據顯示，1 月飛雅特克萊斯勒 (Fiat Chrysler) 銷量衰退 14.9%，福特減少 6.6%，福斯集團下滑 6.4%，日產大減 24.7%。

在此同時，三菱逆勢成長 5%，富豪 (Volvo) 則大增 21.4%。

按地區來看，西班牙和義大利的新車銷售註冊量減少最多，1 月分別下滑 8% 和 7.5%。

英國和德國，也分別有 1.6% 和 1.4% 的減幅，法國跌幅相對較小，僅 1.1%。

2018 年，歐洲汽車銷量下滑 0.04%，至 1562 萬輛，為 2013 年以來首見。

無獨有偶，中國車市去年也面臨逆風，銷售量降至 2810 萬輛，年減 2.8%，為 1990 年代以來，首見衰退。

由中國汽車工業協會 (CAAM) 數據可得知，去年 12 月，中國汽車銷量下滑 13%，連續 6 個月走跌。