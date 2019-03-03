〈觀察〉金融業把握低利環境發債籌資 Q1發債額度上看600億元

台灣長期低利率造就金融業發債誘因，包括玉山銀行、土地銀行、台新銀行、遠東銀行、第一銀行等業者自去年底開始陸續規劃金融債申請與發行計畫，以此充實資本適足率，根據公開資訊站資料顯示，今年以來銀行籌債規模至少就有新台幣 600 億元。

金融業為充實資本適足率、因應未來業務所需，幾乎每年都有發債規劃，儘管美國自 2015 年底啟動升息循環，但台灣利率始終按兵不動，讓金融業籌資成本相對較低，估算金融業每年發債額度幾乎都有約千億元，今年預估在央行利率繼續凍漲的環境下，金融業發債規模仍可維持千億元的規模。

玉山銀行日前公告，規劃發行今年第一期無擔保美元計價一般順位金融債券，發行金額 1000 萬美元 (折合新台幣約 3 億元)。

第一銀行今年也打算申請次順位金融債券，其中新台幣部分額度暫定 150 億元、外幣債規模則約新台幣 50 億左右，兩種債券規模合計約 200 億元；發行期間為 30 年期以內的次順位金融債券，發行時間與利率則視實際業務需要而定。

土地銀行為充實資本需求，今年也規劃發行主順位金融債，規模為新台幣 350 億元主順位金融債，根據土銀規劃，未來若有海外業務或拓點需求，也會另撥額度發行次順位債因應。

金融圈主管表示，金融發債主要分為主順位債與次順位債兩大類，其中主順位債主要是為了吸納資金，年化報酬率利率也較高，通常可吸引資金大戶壽險業盤掃貨；次順位債則是為了強化資本適足率，提升資產品質。

觀察近幾年國銀發債規劃，大多是為了充實資本適足率的次順位債，透過發債從市場吸收資金，以取得中長期穩定資金來源，支應業務與資本適足率等需求。