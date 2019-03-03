〈觀察〉企業購置潮帶動 北市商辦需求滾燙 建商積極搶進

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年3月3號12點0分

台商積極回流，加上外資積極投資台灣，加上未來新供給量減少，使台北市商用辦公室空置率降至 5.18% 水準，租金價格走揚趨勢，以東區 A 級辦公室最為明顯，隨著大型企業持續有購置辦公室當總部使用的需求，支撐換屋需求，加上今、明年新供給屋仍少，預期辦公室空置率將持續減少，建商也搶搭此商機，大舉投入廠辦、商辦的開發。仲量聯行總經理趙正義表示，Ａ辦租賃面積去化大爆發，主要是企業換屋需求強勁，企業為了人才競爭，積極更換新辦公室，趨勢仍然明顯，也帶動換屋需求，且 2019 年、2020 年新供給屋少，預料商辦空置率將持續探底，後年可望低於 4%。

其中，許多大型企業購置辦公室當總部使用，去年如台塑 (1301-TW) 在內湖以 187 億元買下區域內 3 棟大樓，做為未來總部使用，玉山銀以 60.88 億元買下冠德建設 (2520-TW) 興建中的敦北國際企業總部，同樣是為了擴充總部使用。

而建商更看好市場商機，興富發 (2542-TW)、華固 (2548-TW)、長虹 (5534-TW)、遠雄 (5522-TW) 等，皆大舉投入廠辦、商辦開發。

財政部國產署去年 9 月 3 日進行空軍官兵活動中心地上權標售，底價 36.7 億元，元大商銀去年也以 82.01 億元的高價，拿下財政部國產署空軍官兵活動中心地上權標案，土地單價 719.6 萬，溢價率高達 123.4%，元大銀此台北市地上權案，也將朝開發興建商辦大樓規劃。

此外，中鼎 (9933-TW) 也在目前的士林總部外，在北士科園區投資興建另一總部大樓，預計 4 月啟動，中鼎工程發言人蕭銘證指出，投入資金在現有總部大樓之外另建新辦公空間，主要也是為讓業務部門更集中辦公，有助提升業務執行效率，是中鼎工程成立 40 周年的重要投資之一。

此外，台紡織業宜進 (1457-TW)、光明絲織 (4420-TW) 等，2017 年投入 19.67 億元，購置 1639.57 坪土地，和遠雄建設簽約，將合建 15 層樓高廠辦大樓，做為集團企業總部及部份樓層進行出售或出租。遠雄此合建案將分回約 36%，遠雄主管指出，分回的售銷金額約 21 億元，預計於 2020 年推出銷售。

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在建商方面，遠雄汐止「U-TOWN」第 2 期計劃將在今年第 2 季公開銷售；華固在台北市商辦市場，鎖定內湖、大直及台北士林科投園區等地區，今年將有 2 棟商辦大樓開工，預計採先建後售模式。華固總經理洪嘉昇指出，華固成立 30 年，已售出高達 15 棟商辦大樓，對商用不動產領域的興建及銷售，已相當熟稔。

華固今年下半年將開工與建的商辦個案，包括內湖 5 期潭美的段辦公室案，基地面積為 962 坪，可銷售面積為 5000 坪，預估總銷售金額 33 億元；另有承德路 (北士科園區) 商辦合建案，銷售面積 2500 坪，銷售金額 16 億元。此外，華固目前正興建中的大直商辦大樓案「亞太置地廣場」，預估在明年完工，大直華固亞太置地建案是華固建設與地主合建，為地上 17 樓、地下 5 層的建案，在原估 120 億元總銷中，華固分回約 80 億元，等於持有全案 66.67%。