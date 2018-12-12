〈台北京華城開標〉商用不動產市場回溫中 向後展延反而有利

台北市標售市場史上總價最高的「京華城標售案」今 (12) 日截標並開標，共有 4 組投資團隊領取標單，先前有意願以全區投標方式投標，未料最終無人投標，以流標收場。瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，京華城流標是個案因素，反觀近期國內地上權、商辦標售，及一般成交狀況都有逐漸築底、回溫的趨勢。

針對台北京華城標案的今天以無人投標而以流標收場，資深地產業界人士指出，就此標案量體實在相當龐大，但相對底標價格 380 億元，也屬有利可圖的「刀口價」，相對而言，國內有能力的投資機構屈指可數，尤其是在美中貿易戰造成的不確定因素仍未消除之際，時間是站在「買方」，向後展延反而有利於決策及深入的思考。

京華城標售案底價為 380 億元，全區基地面積共 4986.71 坪，土地使用分區為商三，容積率 560%、建蔽率 65%，標售底價為 380 億元，基地現況為造型特殊的球體購物中心京華城，總建築面積為 6 萬 2442 坪，建築規劃為地上 12 層、地下 8 層，但今天開的國際標並無人投標。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，整體而言「輕資產」為目前商用不動產經營者主流策略，而京華城標售案為個案因素，該案投資金額及再開發所需成本高，買方有限、市場流動性低，加上現有租戶租約、建物拆除或改建成本等不確定因素高，左右投標意願。

對於自用需求而言，該標售案總樓地板面積大、價格成本高，難符自用買方企業總部的需求。而握有大筆資金的壽險業，仍受限於金管會對於毛租金報酬率、空置率的要求，要找到達標得投資標的並不容易。整體而言，該案未順利標出非市場因素多，加上目前整體經濟環境盤整中，現在體質還在調，投資氣氛顯得保守，要跨這個高總價、高單價、大面積的門檻，要信心、體力、助跑，缺一不可。

而根據瑞普萊坊市場研究暨顧問部統計，截至目前，今年第 4 季商辦交易稍回溫小拉升，預期 2018 年全年交易金額可望超越去年的 678 億元，顯示目前商用不動產市場緩慢回溫。