〈南亞科展望〉李培瑛：下半年市況一定好轉 只是程度如何

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛今 (27) 日表示，上半年 DRAM 市況保守，但下半年市況一定會好轉，只是程度如何，需求也會優於上半年，先前急凍的伺服器市場第 2 季表現可望優於第 1 季。此外，南亞科今年將徵才逾 100 人，職缺包含 IC 設計、先進製程開發、製程整合及人工智慧技術應用等人才。

展望今年，李培瑛表示，今年上半年受到全球經濟放緩、美中貿易戰、關稅提高造成供應鏈調整與 CPU 短缺等因素影響，DRAM 市況保守，不過，第 3 季適逢傳統旺季，加上英特爾 CPU 缺貨情況可望獲紓緩，且美中貿易戰造成的供應鏈調整，也可望在下半年到位。

李培瑛認為，在上述因素帶動下，下半年市況一定會好轉，「只是好轉的程度有多大」，需求也一定會比上半年好。而南亞科今年產能也將持續成長，成長幅度約 1 成左右，與市場需求成長幅度相近。

針對去年第 4 季起呈現極凍的伺服器市場，李培瑛指出，在去年市況趨緩時，各應用中表現最弱勢的便是伺服器，而從其需求急凍至今已歷經 2 季調整期，預期近期伺服器市場就可望開始回溫，而第 2 季需求有機會優於第 1 季，價格跌幅可望收斂，但收斂的速度則得視未來趨勢變化。

南亞科今年將持續推廣 DDR4 產品線至消費型及資料中心伺服器市場，且陸續推出一系列低功率產品 LPDDR4X 等主流產品搶攻智慧型手機、智慧穿戴、智慧語音等應用市場，以優化產品組合。下世代製程技術發展方面，除已取得美光 1X/1Y 奈米製程技術授權選擇權外，自主研發的 10 奈米製程技術，進度均符合預期。

此外，為因應今年將持續強化先進製程開發，產品多元化應用與下世代記憶體產品設計，南亞科將辦理研發人才招募，預計徵才超過 100 人，職缺包含 IC 設計、電路佈局、電腦輔助設計、先進製程開發、製程整合及人工智慧技術應用等類別人才。