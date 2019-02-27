分析師：2019年最熱金屬已見泡沫 請繫好安全帶

供不應求推動鈀金價格大漲，促使一些分析師警告，鈀金價格飆升的速度太快，已進入泡沫領域，未來大幅回調的可能性增加。

鈀金自去年就出現供應上的憂慮，促使價格自 8 月起就大幅揚升，由低點翻漲逾 80%，僅就今年來看，漲幅也超過 23%。近期南非礦廠的罷工新聞，更加劇市場的恐懼，使鈀金現貨週二 (26 日) 報價突破每盎司 1560 美元價位，再次刷新歷史新高紀錄。

鈀金進入超買區域 (圖表取自彭博)

預估供需缺口還會擴大

據《彭博》報導，南非礦業公司接到下週舉行罷工的通知，是近日此金屬大漲的主因。全球最大的鈀生產商 Norilsk Nickel 週二表示，由於監管上汽車排放的標準愈來愈嚴格，加大鈀金需求，2019 年鈀金的供應缺口恐怕還會擴大。

Nornickel 生產全球 40% 的鈀金，據公司估計，2018 年鈀金總需求達到創紀錄的 1070 萬盎司，主要受汽車行業消費總量的影響。他們預計今年全球鈀金市場供應不足 80 萬盎司，較去年 60 萬盎司再增加。

然而，隨著鈀金相對於其他金屬的溢價，包括比姊妹金屬鉑金高近 700 美元，盛寶銀行 (Saxo Bank A / S) 和德國商業銀行 (Commerzbank AG) 等機構表示，這波漲勢看起來更加不可持續。這兩種金屬在做為減少污染的催化劑，理論上能夠互換，只是需要花費研究的時間及金錢。

請繫好安全帶

盛寶銀行商品策略主管 Ole Hansen 表示，鈀金已經進入泡沫領域，但只要供應緊張或消費者需求動態的前景沒有變化，價格可能會走高。

紐約時間週二 17 點，現貨鈀金飆升 1.3% 至每盎司 1564.37 美元，刷新週一創下的收盤價紀錄。

在這波的漲勢中，傳統因素如經濟數據及投資人信心等，占了重要的因素，分析師預測，一旦去除想像空間，回到具體現實，那麼結果恐怕大不相同。

ABN Amro Bank NV 的外匯和貴金屬策略師 Georgette Boele 說，如果出現這種情況，那麼拋售可能也會非常劇烈，由於先前價格呈幾何級數的上揚，因此預計也會跌得很凶，「我會建議投資人繫好安全帶。」

德國商業銀行也發出警告，認為鈀金確實出現愈來愈多的泡沫跡象。瑞銀集團 (UBS Group AG) 策略師 Joni Teves 表示，雖然市場參與者的確在討論，鈀金衝上 2000 美元的可能性，但在此同時，實際上也存在深度回調的空間。