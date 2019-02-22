鈀金打破了物以稀為貴 成就了天時地利下的行情

自 1997 年京都議定書之後，歐洲各國政府為達到二氧化碳減排目標，開始大力鼓勵發展柴油車，因為柴油車相較汽車更加省油，因此二氧化碳排放量比汽油車來得低，所以在不管是在燃料、稅率、產業政策都有著比汽車還要好的政府支持。也因此，柴油車在西歐市占率從 1990 年的 13% 快速上升到 2015 年超過 50%。

直到 2015 年 9 月爆發福斯汽車的排氣造假案，才開始下滑。9 月 22 日福斯汽車 CEO 出面坦承造假，自此後，柴油氣車就從天掉到地上，成了歐洲政府過街喊打的老鼠。

在這樣劇烈的急轉彎下，促成了兩件大事: 已購買舊款柴油車的消費者，成了被政府追討的目標、從人人追逐的柴油觸媒轉換器的鉑金，轉變成為汽油觸媒轉換器的鈀金供不應求。

嚴厲的環保政策陸續開始執行，英國倫敦 2019 年都市設立低排碳區集擴大車輛空汙費用；西班牙 2025 年前禁止柴油車進入市中心；法國 2025 年前全面禁止柴油車上路；希臘 2025 年前柴油車禁止進入市中心；德國計畫限制老舊柴油車進入市中心；挪威提高進入市中心的空汙費用。大轉彎的環保政策也讓消費者措手不及，因此也成了 2018 年底法國爆發” 黃背心” 大型抗議活動中的導火線之一，進而歐洲各地也有出現黃背心活動聲援。

而鈀金卻成了這次巨變的一大得利者，鈀金是屬於產量寡占、產區動盪、消費需求集中的小市場貴金屬。因此在歐洲環保政策大幅度油柴油車轉變為汽油、新能源車時，鈀金的汽油觸媒轉換器用途就大幅度的被重視，造成鈀金供不應求，價格屢創新高。

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