生產緊俏 汽車業需求不減 鈀金迭創新高 後勁十足

由於供應緊俏以及全球汽車業對滿足更嚴格排放標準的強勁需求，鈀金的價格走勢遠超過其他金屬。

總體而言，鈀金市場主要是受到貿易協議可望達成，以及中國經濟刺激計劃將有助全球經濟的預期提升所致。

鈀金週三 (20 日) 在現貨市場創下歷史新高，一度短暫突破每盎司 1500 美元。3 月鈀金期貨短暫觸及每盎司 1479 美元。

匯豐 (HSBC) 貴金屬分析師 James Steel 表示，「現在它對黃金的溢價高達 120 美元左右，也是鉑金價格的 1.8 倍，所以目前看來非常高。問題是它以前從未達到這種價位，我們處於新的領域，且逐漸形成一種情緒足以吸引大量投資元素，這可能會讓價格失衡。」「這塊市場已上漲數季，持續在生產不足下運作。」

自今年年初以來，鈀金期貨價格上漲了 22%，是銅價漲幅的 2 倍，也是黃金價格漲幅的 4 倍。黃金期貨週三交易價格約為每盎司 1350 美元。

花旗集團分析師本週表示他們看好金屬，但尤其是銅、鈀、鐵礦石和鋅。他們預計在未來 3 到 6 個月內會出現 8% 至 15% 的上升空間。

花旗集團分析師寫道，「我們認為『宏觀』和『微觀』因素的結合將推動這些市場表現優異，而在預期宏觀經濟將會改善之下，更全面的商品價格可能會上升。我們認為主要的下行風險是川普有意對中國加徵新關稅或者是英國硬脫歐。」

鈀金主要用於觸媒轉化器，它是汽車排氣系統的一部分。渣打銀行分析師 Suki Cooper 表示，全球汽車製造商面對更嚴格的排放標準，提升了對排氣控制裝置及這個貴金屬的需求。她說，2018 年全球 1000 萬盎司市場中就有 870 萬盎司鈀金流向汽車產業。

鈀金主要用於汽車觸媒轉化器。（圖：AFP）

Cooper 表示，「我們當然也希望看到一些修正，還有一些獲利回吐。」但由於鈀金生產商數年來無法增加產能，市場供應將趨緊，價格走勢更高。

她說，「預測未來幾年將出現供不應求，」「供應增加有限。儘管中國和美國的汽車銷售放緩，但需求方仍然強勁。環境法規對整體需求的影響更大。」

目前沒有真正的替代品能取代鈀金，全球有 75% 是在俄羅斯和南非開採出來的。Cooper 表示，儘管汽車銷售正在放緩，但全球的排放法律正在變得越來越嚴格。車主們也正由柴油車轉向汽油車，這也需要更多的鈀金。分析師表示，電動汽車不使用鈀，不過混合動力車需要。

Steel 表示，市場相信鉑金可以取代部分鈀金，「但這需要幾年時間。這兩種金屬在化學元素表上屬於同一組，但兩者在不同溫度下的作用方式不同。」

Cooper 表示，即使汽車銷量下滑代表鈀金需求疲軟，全球平均鈀用量也有所上升。」「從汽車製造的角度來看，車商必須符合標準。因此第一步，他們需要讓汽車合乎規定，然後再來討論如何節省成本。」

分析師表示，持有該金屬的 ETF 被多年來賺取大量利潤的投資人清算，這有助於市場的發展，「部分緊張局面在 2018 年得到緩解，因為所有這些 ETF 資金流出，部分生產商釋出庫存。」其中一支 ETF 是 Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL-US)。

但她說，在過去幾年釋出超過 200 萬盎司後，ETF 現在只持有 70 萬盎司，「接下來會出現更多 ETF 贖回」。