馬斯克依然不受控 但華爾街看好特斯拉基本面轉佳

閒不住的馬斯克 (Elon Musk) 最新又展開了與美國證交所 (SEC) 的爭吵，華爾街分析師普遍認為，馬斯克雖然不至於因此被解除 CEO 職務，但仍將為特斯拉 (TSLA-US) 股價帶來壓力。

特斯拉週二 (26 日) 收盤時下跌 0.3%，再創 1 月 24 日以來新低，也使特斯拉股價的 50 日移動平均線，已接近 200 日均線，快創下去年 9 月以來第二個「死亡交叉」。

(圖表取自 Google)

馬斯克與 SEC 這次問題的爆發點還是在馬斯克的推文，馬斯克在早前的推文表示，特斯拉將在 2019 年生產「約 50 萬輛」汽車，幾個小時之後馬斯克又澄清，這是指年底的交車量「有希望到約 50 萬」，年產量仍在 40 萬輛左右。SEC 認為，他違反了去年 10 月達成的和解協議，週一即要求一家聯邦法院裁定馬斯克藐視法庭。

特斯拉的新任總法律顧問在馬斯克推文後不久辭職，且馬斯克已被要求需在 3 月 11 日前往法庭，說明為何他不該被判處藐視法庭；但馬斯克仍不顧 SEC 的監管要求，仍繼續在推特上表達自己對 SEC 的不滿，稱 SEC 的監管出現了問題。

特斯拉基本面改善

摩根大通 (JPMorgan) 分析師週二在一份報告中表示，值得注意的是，SEC 並未打算因此事件讓和解破局，一旦破局，SEC 將要求馬斯克辭去 CEO，這可能是最壞的情況。

JPMorgan 認為，如果情況演變至此，特斯拉股價可能跌至接近 52 週低點，但預料不會跌破，交易價格在 200 美元附近。他們認為，特斯拉本身沒有受到指控，公司的財務狀況較先前更好，自由現金流優於預期，「流動性大幅改善」。

麥格理 (Macquarie) 的分析師也保持相對看好的態度，並認為，馬斯克沒有被迫離職的重大風險，非基本面問題可能讓股價持續波動，但已較去年有所改善，且歐洲和中國的需求至少仍有兩季達預測水準。

馬斯克就是特斯拉投資的一部分

CFRA 分析師 Garrett Nelson 在報告中認為，特斯拉至少可以出示監管馬斯克社群媒體的證據，以表明仍然遵守和解協議。馬斯克本人可能遭罰款、使用社群媒體限制等個人處罰，但不至於解職，因此維持中立評級。

創投公司 Loup Ventures 認為，如果投資人願意投資特斯拉，就必須有所考量，馬斯克的不受控是這個投資的一部分。