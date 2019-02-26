SEC指稱馬斯克違反協議 特斯拉股價聞聲下跌5%

據報導，美國證券交易委員會 (SEC) 要求法官譴責特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 蔑視法庭並違反去年與聯邦監管機構達成的和解協議。消息釋出後，特斯拉盤後股價聞聲下跌 5%。

特斯拉股價走勢 (圖: 谷歌)

馬斯克在去年 8 月份於推特上表示計劃將公司私有化，這項誤導性推文因此遭到聯邦機構起訴，作為和解的一部分，馬斯克在社交媒體上發表的任何重要聲明都將由公司提前審核。

然而 SEC 表示，馬斯克在 2 月 19 日的推文中，對公司生產做出「不準確」表述。馬斯克在推文中表示，特斯拉今年將生產約 50 萬輛汽車。不過 4 小時後他，他澄清意指該公司在 2019 年底的年化生產率約為 50 萬輛，或是每星期 1 萬輛汽車，而今年的總交付量預計仍為 40 萬。

第二天，特斯拉總法律顧問 Dane Butswinkas 離職，由前法律副總裁 Jonathan Chang 所取代。SEC 對此表達不滿，在法庭文件中寫道：「馬斯克在發布這條推文之前沒有尋求或獲得預先批准，這是不準確並向超過 2400 萬人傳播的資訊。」

特斯拉則表示，自政策於 2018 年 12 月實施以來，馬斯克的推文在發布時已經過審核，但沒有明確表示馬斯克在發布任何推文之前已經尋求或獲得預先批准。

特斯拉的律師表示，執行長的推文旨在重申已經批准的資訊。雖然推文沒有事先批准，但馬斯克認為實質上已經是經過適當地審核、批准來傳播。此外，該律師也表示，該文是在市場交易時間外所提出的。

目前還不清楚馬斯克將面臨怎樣的處境，不過有專家認為，SEC 可能尋求所謂的律師令，將他從特斯拉的董事會中撤職，或者可以要求支付罰款。