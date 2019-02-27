馬斯克砲火抨擊證管會 Cramer：他應該退位或和Siri談談

由於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再次推文不正確的產能資訊，美國證管會 (SEC) 週一 (25 日) 要求聯邦法官裁定馬斯克藐視協議，對此，馬斯克發文回擊：「是 SEC 忘了讀特斯拉財報內容。」

受此消息影響，特斯拉週二 (26 日) 盤前股價下跌 2.37%，開盤後小幅上揚，暫報每股 300.21 美元。今年迄今，該公司股價下跌超過 10%，過去 12 個月下跌 15%。

特斯拉股價走勢圖。(圖：investing)

2 月 19 日特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於推文中表示，2019 年特斯拉將生產約 50 萬輛汽車，然而僅僅不到 4 小時，馬斯克就將預測值修改為 40 萬輛。

美國證管會 (SEC) 對此感到不滿，認為馬斯克違反先前的詐欺案和解協議，要求美國法官裁定馬斯克藐視協議。週二 (26 日) 法官要求特斯拉和馬斯克在 3 月 11 日前提出解釋。

SEC 在法庭文件內容提到：「馬斯克在發文前，並沒有尋求或獲得 (該企業) 預先批准，對超過 2400 萬的人散布不正確的資訊。」

馬斯克推文反擊 SEC。(圖：馬斯克推特)

馬斯克隨後發表多篇推文猛烈抨擊 SEC，他於其中一篇推文中提到：「SEC 忘了讀特斯拉的財報內容，上面明確指出今年產量約在 35 萬至 50 萬左右。SEC 多尷尬壓！」

馬斯克於去年 8 月 7 日私自推文宣布「特斯拉下市」，震驚金融界和美國監管機構，隨即一連串的風波過後，馬斯克於 8 月 24 日宣告特斯拉放棄私有化，隨後，SEC 指控馬斯克涉嫌證券詐欺並於去年 10 月 16 日達成和解。

根據馬斯克與 SEC 達成的協議，馬斯克不得在未經公司審查和批准的情況下，使用推特發表有關公司運營或財務狀況的聲明。

SEC 前主席彼特 (Harvey Pitt) 週二表示：「這是 SEC 負責任的行為，我想不出更好的詞來形容他 (馬斯克) 了，他需要控制衝動推文的本能，SEC 要對馬斯克處以罰款並留下嚴格的指示，如果這種情況繼續下去，懲罰將會更嚴厲。至少在這種情況下，我會這麼做。」

Wedbush 分析師 Dan Ives 週二的一份報告中寫道：「去年十月馬斯克與 SEC 達成和解後，其最新推文又將不確定性風暴帶回特斯拉，我們更擔心這個問題將成為特斯拉另一項分心事件，因為特斯拉正處於最具挑戰性的時期之一，完全不需要這個消息。」

美財經節目主持人 Jim Cramer 指出：「馬斯克回擊 SEC 好像很有趣，我愛他，他是個天才，但他應該辭卸 (特斯拉執行長) 職位。」

Cramer 還開玩笑表示：「特斯拉應該對馬斯克手機設定某種軟體，以防止他再度發文。他應該和 Siri (Apple 虛擬助手) 談談！」

截稿前，特斯拉並未對此消息做出回應。