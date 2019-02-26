鼓勵投信躍進計畫 金管會祭出2大誘因 吸引中小型投信也參賽

金管會今 (26) 日宣布，將於近期修正「鼓勵投信躍進計畫」，符合躍進計畫條件者，可申請募集不受現行投資有價證券等限制的投信基金，也可申請發行台股以外 ETF 連結基金，以提高投信事業參與意願，甚至讓中小型投信業者也機會參與躍進計畫。

金管會表示，為鼓勵投信事業提升資產管理人才與技術，擴大資產管理規模，並朝向國際化發展，經參酌投信投顧公會及業者意見，將於近期修正「鼓勵投信躍進計畫」。

金管會表示，符合躍進計畫條件者，首先是可以申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金，例如新興市場債券基金可投資高收益債上限是 40%，就可不受此限制等。

另外金管會目前已放寬台股 ETF 可發連結基金，但限台股 ETF，這次符合躍進計畫者，也可以申請募集 ETF 連結基金，所投資投信事業已經理的 ETF，不以國內成分證券 ETF 為限，也就是例如債券 ETF 也可以連結基金。

此次還修正投研能力評估指標，增訂投研團隊人數占公司總員工人數的比率達 20% 之指標條件，以利中小型投信業者選擇適用。同時，在資產管理規模及成長的評估指標，則調降原訂最近 1 年資產規模成長率應達市場規模成長率加 5% 以上的要求，放寬為資產規模成長率須達整體市場規模成長率。

有關自行投資能力的投研團隊人數評估指標，對管理資產達一定經濟規模及投研團隊達顯著人數者，增訂最近 3 年投研團隊人數的年平均至少達 75 人者，刪除原訂人數及基金檔數皆成長的要求，僅要求其最近 1 年資產規模為我國投信業者排名前 1/4，以利管理資產及投研團隊達相當規模的投信業者也可以參加。

金管會表示，未來金管會將持續推動並鼓勵投信事業依躍進計畫提出申請，期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際業務、積極培育資產管理人才，推動我國投信產業正向發展，增進我國資產管理產業的整體競爭力。