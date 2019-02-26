成交量連兩日破兆 中國股市震盪收黑

在昨日大漲後，今 (26) 日陸股在開高後呈現大幅震盪，市場交易熱絡，在開盤 1 個小時內，滬深兩地市場成交額逾 5000 億人民幣。

午盤過後，上證綜指一度逼近 3000 點大關，不過短線獲利回吐賣壓偏重，滬深兩大指數終場拉回收黑，上證綜指收在 2941.52 點，下跌 19.77 點，跌幅 0.67%；深圳成份指數收在 9089.04 點，下跌 45.54 點，跌幅 0.5%。

不過，散戶人氣指標的創業板指表現相對強勁，指數一度大漲 2.5%，雖然尾盤時段有所回檔，但終場仍逆勢上漲，收在 1546.99 點，上揚 10.62 點，漲幅 0.69%。

整體來看滬深兩市成交金額再破兆元關卡，約 1.1 兆人民幣，比前一個交易日增加近 6000 億人民幣。

至於北上資金在昨 (25) 日中斷連續淨流入後，今日重新再流進近人民幣 20 億元。

從盤面上來看，類股出現輪動，近期漲幅較高的銀行、白酒、軟性面板等類股出現獲利回吐，而養雞、鋼鐵、煤炭、港口航運等類股則呈現補漲行情。

圖: AFP

券商看法

招商基金認為，目前陸股處於上升趨勢，A 股估值仍位於歷史相對低點，短期指數保有上漲空間。此外，中國人行第四季貨幣政策執行報告顯示貨幣政策的寬鬆方針不變，流動性寬鬆局面會再延續；另一方面，股市回溫已吸引資金流入，配合 MSCI 指數納入 A 股因子擴大的題材，及美中貿易戰有機會結束，上述利多因子將提升投資人的風險偏好。

但這波走勢能否走得長久，以中期角度來看，企業年報及第一季中國總體經濟數據將是關鍵因素。