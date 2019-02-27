號稱世界最賺錢高鐵－京滬高鐵 準備開進A股

中國證監會刊登京滬高速鐵路股份有限公司上市輔導備案表，意味著由中國鐵路總公司 (中鐵總) 控股的京滬高鐵正式啟動 A 股上市相關程序。外傳募資金額約人民幣 300 億元。

圖: 浙商證券研究所

京滬高鐵全長 1318 公里，共 24 個站，縱貫北京、天津、河北、山東、安徽、江蘇、上海等七省市，連接「京津冀」和「長三角」兩大經濟區，是中國「八縱八橫」高速鐵路主幹道的重要組成部分。所在線路人口稠密、經濟發達，京滬高鐵常「一票難求」，被認為是中鐵總手中最賺錢、最優質的資產，目前已連續三年獲利。

根據官方統計，京滬高鐵自 2011 年 6 月 30 日開通營運以來，已運送旅客 9.4 億人次，促進沿線地區的經濟發展。京滬高鐵在京滬旅客載運工具的市占率從營運後的 20% 提升至 73%。客座率也從 67.7% 提升至 2017 年的 80.1%。

此外，2017 年京滬高鐵營收達人民幣 295.95 億元，淨利約人民幣 127 億元，載運人次達 1.8 億人。截至 2018 年 3 月底，資產總額達人民幣 1784.48 億元，負債總額為人民幣 306.74 億元，資產負債比率約 17.2%。

京滬高鐵營運範圍涵蓋高速鐵路建設、旅客運輸業務及諮詢服務、設備物資採購及銷售、物業管理、物流、倉儲、停車場業務等。

京滬高鐵公司共有 11 個股東，其中，中國鐵路投資有限公司持股 51.73%，平安資產管理有限責任公司持股 13.9%，全國社會保障基金理事會持股 8.7%，是京滬高鐵公司的前三大股東。