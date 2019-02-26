義隆去年每股賺4.16元 創18年新高 可望打入華為摺疊手機供應鏈

義隆電 (2458-TW) 今 (26) 日召開法說，並公布去年第 4 季與全年財報，第 4 季稅後純益 4.36 億元，季減 7.6%，年增 84%，每股純益 1.51 元。全年稅後純益 15.6 億元，年增 45.25%，每股純益 4.16 元，創 2001 年以來新高。義隆電表示，華為在 MWC 上展出的新款筆電，觸控晶片是由義隆供貨，也很有潛力成為華為新推出的摺疊手機供應商之一。

義隆去年第 4 季營收 22.84 億元，季減 8.1%，年增 21%，毛利率 46.4%，季增 0.3 個百分點，年增 2.6 個百分點，營益率 21.4%，季減 1.4 個百分點，年增 4.2 個百分點；稅後純益 4.36 億元，季減 7.6%，年增 84%，每股純益 1.51 元。

義隆去年全年營收 86.51 億元，年增 15.3%，毛利率 45.6%，年增 1 個百分點，營益率 20％，年增 2 個百分點；稅後純益 15.6 億元，年增 45.25%，每股純益 4.16 元。值得一提的是，每股純益 4.16 元為依照加權平均股本計算，而因義隆去年 8 月 29 日為減資登記日，若以減資後的最終股本計算，每股純益將達 5.35 元。

義隆指出，去年第 4 季受惠被動元件價格下跌，有利 Touch Pad 出貨，加上帶筆產品出貨增加，使營運達到預期的高標。全年來看，除本業主要動能來自觸控螢幕晶片外，去年業外受惠首季處分美國轉投資公司，加上匯兌收益與金融評價利益挹注，帶動獲利攀揚，創近年來新高。

展望第 1 季，義隆表示，由於適逢消費性產品出貨淡季，預期首季營收將介於 19.6-20.8 億元間，較去年同期成長逾 1 成，但較上季小幅衰退約 9-14%，毛利率則預期將為 46-47%，營益率估為 18.1-20.7%。

整體而言，展望今年，義隆董事長葉儀皓指出，此次 MWC 展中，華為所展出的新款筆電，觸控晶片是由義隆供貨，且也很有潛力可成為華為新推出的摺疊手機供應商之一；至於屏下指紋晶片方面，近期已送樣給客戶。

葉儀皓表示，去年已開始出貨最新款與微軟合作的 Touchscreen，且去年筆電出貨中 48% 為帶筆筆電，預計今年佔比將會提升至 5 成。此外，去年義隆在 Touchpad 市佔率超越新思成為全球第一，今年商用機種方面，預期在聯想、DELL 與 HP 部分都會成長。