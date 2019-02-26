大陸建設也搶搭韓流 攜手日商大和房屋首度進軍高雄開發案

欣陸投控 (3703-TW) 旗下的大陸建設，也搭上高雄「韓流」風潮，並與日本大和房屋合資成立汎陸建設，將於高雄市推出 1550 坪大基地的開發案，未來將朝住商大樓方向進行開發。大陸建設指出，此開發案簽訂後，便可完成大陸建設北中南佈點規劃。

大陸建設 2019 年 1 月透過轉投資之汎陸建設，正式進軍高雄都會區，成立並汎陸建設，主要由大陸建設與日商大和房屋合資，大和房屋擁有 65% 的股權，大陸建設持股 35%。

大陸建設表示，大陸本就看好高雄地區的發展，因此 3 年前即開始覓地，並於一年半前開始與本案地主議約，並尋找合資夥伴。本案總面積約為 1550 坪，基地鄰近三多商圈、高雄多功能經貿園區（亞洲新灣區），附近還有軟體科學園區、MLD 台鋁生活商場、夢時代等多個開發案，基地交通便捷，除中山路沿線上捷運展開紅線三多商圈站外、尚有環狀輕軌等。未來將朝向住商大樓方向進行開發。

大陸建設 2018 年銷售金額約 53 億元，銷售實績較 2017 年成長 25 %；主要營業收入來自「宝格」、「琢青」的完工交屋認列收入、依完工比例認列之台中市惠國段建案、台北市寶慶路之商業大樓及「謙量」成屋銷售認列。而大陸建設 2019 年的重點個案包括台北市信義區的「55Timeless 琢白」、台中七期的「宝格」及「丽格」及台北市南京松江路口的「琢豐」案等，推案總金額預估 250 億元。

大陸建設得意建案「55Timeless 琢白」於攝)2019 年正式落成。(鉅亨網記者張欽發攝)

此外，大陸建設得意建案「55Timeless 琢白」於 2019 年正式落成，白色外觀建築及現代極簡風格，在信義計劃區中獨樹一格。大陸建設指出，「55Timeless 琢白」規劃戶數共計 42 戶，低樓層為每層兩戶雙拼的 140 坪住宅單元，高樓層則設計為一層一戶 260 坪的獨戶住宅，每一層均可自由創造設計。

一樓公設以機能導向考量，包含長形藝廊及長廊等候區；31 樓凌空百米的公設則是目前信義計畫區絕無僅有的規劃，如光景廳廊、天際宴會廳、景觀健身房等，將此一建案案最精華的區域保留給全體住戶，此外，建物頂樓設置住戶專屬溫水游泳池和景觀平台，寬闊視野可將台北 101 景緻盡收眼底。在服務部分，除專業物管提供住戶專屬尊榮服務，並聘任專屬餐飲管家提供私廚料理及宴客服務。

大陸建設去年土地開發成果方面，除取得新北市新店區斯馨段土地、購入台北市士林區芝山段一小段土地、簽訂擴大台中大坑風景區開發案範圍外，並簽訂台北中山區去林森北路永盛公園都更案，儲備土地開發存量。