大同集團標售土城土地逾6000坪 和碩開發以近71億元取得

大同 (2371-TW) 子公司尚志資產委託仲量聯行公開標售土城區員和段住宅地，今 (26) 日天下午完成開標，由和碩開發以總價 70.78 億元標取得案尚志資產土城區員和段土地近 6080 坪，溢價率 49%。

和碩開發取得土城區員和段住宅地，成為今年台灣不動產界最大一筆土地交易，得標單價更創土城區大面積住宅土地新紀綠，今日得標的和碩開發，是開發商茂德機構旗下分支公司之一。

仲量聯行指出，3 月 7 日尚志資產另一筆位在台北市復興北路及長安東路口的土地也將開標，該案是台北市中心難得釋出的土地，領標狀況十分踴躍，預計也將順利脫標。

今天完成標售的大同尚志資產公司新北市土城區員和段，土地總面積 6079.96 坪，是土城區近年來少見釋出的方整大面積住宅土地，除鄰近捷運海山站外，附近有秀泰影城、日月光商場和休閒公園，生活機能高度完善。在行銷期間，吸引超過 30 組優質投資人。

仲量聯行指出，本次熱烈搶標情形，顯示投資人皆看旺本區發展潛力，待重大建設陸續營運啟用後，區域房市熱度有望持續增溫。本標案順利標脫同時，也達成尚志資產資產活化的目標。

仲量聯行總經理趙正義表示，今年才剛開春，大同尚志資產公司新北市土城區員和段土地售案便已順利脫標，反映台灣土地交易市場在 2019 年會繼續增溫外。亦顯示出投資標的若位在精華地段、稀有且具增值潛力，仍將是投資人積極關注且出手的焦點。