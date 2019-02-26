中研院主導 MIT望遠鏡 遠至北極格陵蘭

北極圈內也有天文觀測站，「臺美科學合作聯展 - 太空和天文」，2 月 26 日正式開幕，由中央研究院天文所團隊主導興建的「格陵蘭望遠鏡」，及位於南半球智利，全球最大的地面望遠鏡「阿塔卡瑪大型毫米波及次毫米波陣列」(ALMA) 等，都在展示之內。

美國在臺協會慶祝成立 40 週年，舉辦「臺美科學合作聯展 - 太空和天文」，凸顯台灣和美國在科學和科技領域的合作與成就。

中研院院長廖俊智致詞時表示，人類自古即不斷嘗試解讀從太空接收到的各種訊號，對於宇宙有無窮無盡的好奇，好奇心正是科學家從事基礎研究的動力，透過本次聯展，充分展現本院在台美科學合作關係上始終站在最前端，期盼台美友誼能透過這些科學合作，更加深厚雋永。

他舉例，本院物理所參與阿爾發磁譜儀 (Alpha Magnetic Spectrometer 簡稱 AMS) 計畫，是有史以來最強力、最靈敏的粒子偵測器，在國際太空站上進行精準的宇宙射線能譜量測。

中研院指出，此項跨國合作計畫，有來自全球 16 國研究機構的支持，由美國麻省理工學院的丁肇中院士擔任計畫主持人，中研院物理所院士李世昌擔任計畫副主持人，率領台灣團隊共同參與。

望遠鏡是看宇宙用的人造眼，中研院天文所自 2008 年接受美國國家科學基金會 (NSF) 及科技部 (前為國科會) 邀請，加入阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array)ALMA - 北美的團隊，積極參與目前最大的地面望遠鏡 - 智利 ALMA 計畫，ALMA 望遠鏡即採用天文所研發之接收機。

目前唯一設在北極圈的次毫米波「格陵蘭望遠鏡」(GLT)，也是中研院天文所與美國史密松天文臺 (SAO) 等天文團隊攜手合作，使用美國國家科學基金會提供的 12 米 ALMA 原型機望遠鏡改裝而成。

格陵蘭望遠鏡跟夏威夷的次毫米波陣列 (SMA)、智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列(ALMA) 三點連線，利用特長基線干涉儀的天文技術，構成一個接近地球直徑約 1 萬公里的陣列式望遠鏡，擁有超高解析力，可挑戰觀測超大質量黑洞。